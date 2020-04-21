【新冠肺炎】終於徵用酒店檢疫　速度、細心須兼備

政府周一（20日）宣布徵用九龍城富豪酒店作「等候檢測結果中心」，周三（22日）起將安排需要通宵等候檢測結結果的無病徵入境人士暫時留宿，酒店原住客將獲安排入住沙田麗豪酒店及尖沙嘴富豪九龍酒店。自疫情爆發以來，本港不同醫學專家以至社會各界，均曾提出徵用酒店的建議，而3月尾大批外地港人返港後所造成的隔離壓力，更令徵用酒店協助防疫的需求迫在眉睫。

九龍城區議會副主席鄺葆賢表示，該酒店本來有dirty team醫護入住，昨午突被通知要離開。（余俊亮攝）

飽和在即應變緩慢

自疫情在全球蔓延，外地港人陸續返港，本港輸入個案便不斷增加，造成自湖北武漢傳入確診個案以來的第二波本地爆發。香港政府由3月25日起限制外地人士入境及轉機，措施至今已持續一個多月，所幸是本港目前的新增確診人數增幅放緩，暫未有再次爆發的跡象。然而自疫情爆發以來，本地檢疫中心便面臨飽和，政府反應緩慢，難言是抗疫期間的應有效率。

3月尾大批港人返港，檢疫中心空間緊張，然而徵用酒店的建議在疫症緊張時期一直未能實現。直至近日確診人數放緩，新增確診人數保持低水平，4月20日才有酒店被正式徵用，政府的應對速度可謂落後疫情。不僅徵用酒店應變緩慢，政府應對駿洋邨飽和在即亦欠敏銳。自疫症以來，駿洋邨先後啟用3座大廈作檢疫用途，使用量長期高企，入住率一度超過八成。不過政府就啟用另外兩幢大廈依然慢條施理，食物及衞生局表示自3月中旬已積極預備，但政府直至4月中旬仍處於預備階段，速度並不理想。

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遷移通知細心欠奉

防疫抗疫速度重要，但對受政策影響人士，政府仍不能久缺應有照顧。政府徵用九龍城富豪酒店同時，仍須照顧酒店本身住客以及當區居民所需，應避免倉卒徵用而變成擾民措施。政府宣布徵用酒店後，有酒店住客向傳媒反映於周一（20日）朝早才獲職員口頭通知酒店即將成為檢疫中心，更有租客在簽訂四個月租約後，僅入住一周便要搬走。政府與酒店協商作防疫用途，理應非一夕一朝之事，政府及酒店都有責任提早通知住客，提供足夠時間讓住客另覓住處，也方便住客準備收拾細軟。

倉促通知住戶，一方面造成酒客住客不便，另一方面對當區居民亦有欠尊重。政府公布消息後，已有鄰近居民帶同家中5個月大嬰兒，以及就讀幼稚園二年級的小朋友，即時搬離住處。政府突然改變酒店用途，當區居民因不安形成的反彈理應可以預見。政府應首先做好準備，事前安排酒店住客遷離，或通知當區區議會，對改變酒店用途的防疫風險加以解釋，並讓市民有足夠時間協調配合。甚至政府從一開始便應避用市區酒店，考慮選用機場或主題樂園的眾多酒店配合防疫。政府「突襲」九龍城，市民被迫倉卒搬走，決非最佳辦法。