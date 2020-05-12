【新冠肺炎】疫情會否令白羅斯的政局變天？

新冠肺炎全球大流行後，各國防疫政策漸見謹慎，並陸續限制民眾外出和暫時停止商業活動，但歐洲邊垂之國——白羅斯，在總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）帶領下卻嘗試歌舞昇平，無視新病毒對國民的健康威脅。這種「無為而治」不但難以達致群體免疫，更會為獨裁統治該國25年的盧卡申科帶來連任危機。

白羅斯比賽照舊：白羅斯總統盧卡申科稱打冰球沒問題，「我不明白。這兒根本就沒有病毒。」這個冰球場是個雪櫃，是對健康最有利的東西。做運動，尤其是冰上運動，較任何抗病毒藥物更優秀，那是真的。」（路透社）

本年5月9日本為二戰大戰歐洲戰線結束75周年，但礙於新冠肺炎的威脅，一眾前蘇聯盟國家只有白羅斯和土庫曼斯坦無視公眾聚集的傳播風險，如期舉行閱兵儀式。惟在歌舞昇平的表象背後，白羅斯的疫情卻不容小覷。

白羅斯附近疫情嚴峻

白羅斯位於歐洲邊垂，經濟活動與歐盟的聯繫不多，但疫情的嚴重性卻與後者諸國不相伯仲。截至5月12日中午，白羅斯共錄得近2萬4千宗確診個案、135人病歿，情況不但快追上葡萄牙和瑞典，更已超越波蘭、奧地利等歐盟國家。另加上與其接壤的俄羅斯，已連續多日錄得逾萬宗確診個案，這皆使明斯克顯得格外脆弱。

一如不少國家領袖當初低估疫情的嚴重性，盧卡申科亦有活在平行時空的時候。當白羅斯於2月28日錄得首宗案例後，盧卡申科卻表示民眾「應該感謝我們的醫生。（因為）他們不是呼籲關閉邊境，亦不是在哀嘆或沉迷威嚇」，更認為封鎖邊境在人口流動頻繁的地區「毫無意義」。

當大多歐美領袖回心轉意，並正視疫情的嚴重性後，盧卡申科仍未見動搖。3月下旬被詢問為何參與曲棍球比賽時，盧卡申科反問記者，「這裡沒有病毒。你看見它們在飛嗎？」，而他更屢次重申對大流行的恐懼是「精神病」（psychosis）。這種「無為而治」防疫態度，全球亦只有巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）可比。

即使疫情或能控制及緩和，也不代表白羅斯的問題將會得到解決。自蘇聯解體後，白羅斯作為少數仍然外交上親俄的國家，經濟結構高度依賴鄰國市場，特別是後者給予的原油補貼，以及油氣管道的「過路費」，兩者已構成共公共財政收入的主要來源。隨着石油價格近來因全球需求急劇萎縮，明斯克迄今的收入已大打折扣，這更同時前蘇聯式的福利政策成為國庫的重擔，白羅斯盧布的匯率自歐洲疫情爆發後已累跌約一成半。

對盧卡申科的政治生涯而言，經濟滑波的殺傷力或不及防疫失誤來得危險。作為一國元首，盧卡申科不可能不知新冠肺炎的傳播力和潛在衛生風險，但由於8月9日的大選臨近，總統自然不想驚動民眾，且欲證明新冠肺炎及其經濟影響不會影響白羅斯人的正常生活。問題是，白羅斯網民早已從互聯網接收疫情的最新資訊，而非當局掌握的國有傳媒。因此，在盧卡申科處之泰然時，民眾卻反見群起自救，組成義工隊搜羅醫療物資。

白羅斯防疫中上無政策，下有對策的景象，足以為盧卡申科帶來連任危機。據網上調查所指，該國多達86%受訪者不認同盧卡申科處理冠狀病毒的手法。雖然這數字對一般領袖必定是危險警號，但盧卡申科向來被稱為「歐洲最後的獨裁者」，不但已由1994年起執政至今，該國更無強而有力的反對派能挑戰其位。即使民眾對當局的防疫政策大感不滿，但最終多少人會支持撂倒他？