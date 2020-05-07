【新冠肺炎】確診個案連日破萬　普京迎來管治危機

以意大利、西班牙為熱點的歐洲疫情漸見緩和，但病毒外擴趨勢未止，俄羅斯成為新一輪大爆發的最前線。俄羅斯不但連續四天的新增確診個案超過一萬宗，更有三名醫護人員疑因工作壓力，接連跳樓輕生。加上油價暴跌衍生的公共財政危機，這段時期可算是普京執政廿載中最嚴峻的挑戰。

4月15日，戴着口罩的俄羅斯警察在火車站檢查人們的健康二維碼。（AP）

截至周四（7日），俄羅斯共錄得16萬多宗新冠肺炎確診個案，雖然數字仍較英、法、德等歐洲國家為少，但該國連續四天新增病例破萬，總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）和文化部長柳比莫瓦（Olga Lyubimova）均告中招。除此之外，該國更有三名醫生在十天內連環跳樓自殺，喚起民眾對醫護人員工作壓力和環境的關注，這均使外界擔心俄國的疫情漸見失控。

疫情、經濟雙重打擊

儘管早在1月30日，俄羅斯已率先關閉與中國接壤的邊境，以減少跨國民眾接觸，但最終亦只能延遲疫情發爆的時期。俄羅斯目前的病例不僅逾半集中在莫斯科和聖彼德堡兩大都會，同時更傳至西伯利亞的薩哈共和國、東部的哈巴羅夫斯克地區，以及北部的摩爾曼斯克州，令當局更難在遼闊的國土上圍堵病毒傳播，以及調派醫療人員和物資。疫情出現逆轉的原因則各說紛紜，有人將此歸咎於於民眾無視當局的出外禁令，亦有人說成是檢測能力不足，導致大批隱性個案潛伏於社區，構成難以追查的傳播鏈。但無論如何，最終的結果就是普京在位廿載中最嚴峻的管治危機。

雖然各地政府正努力應對席捲全球的流行病，但莫科斯的戰線並不止於此。撇除新冠肺炎帶來的醫療系統重擔及經濟陣痛，普京還須處理與沙特的石油產能戰和修憲公投，前者牽連着俄國的經濟命脈和公共財政，後者則影響普京在2024年總統任期屆滿後的執政能力。

經濟上，俄國正滑入後蘇聯時代最嚴重的衰退。根據經濟學家古里耶夫等人（Sergei Guriev）等人估計，該國本年的經濟收縮或高達一成，遠比2008年爆發的金融危機嚴重。同時，在失業率攀升之際，當局從4月初開始亦將失業救濟金，由原本的8,000盧布大增至12,000盧布，惟在石油收益大減下，當局如何填補公共財政支出的缺口仍是疑問。

民望緩緩下跌

與此同時，普京正推動修憲延續政治生涯。按現行憲法的任期限制，普京原本須在2024年退位，不得尋求再度連任，但由於俄羅斯國家杜馬和聯邦委員會相繼通過憲法修正案，容許總統在內所有人任期歸零，這使普京可競逐多兩屆總統任期。但隨着疫情於4月急轉直下，病毒如今不但使紀念蘇俄在二戰擊敗納粹的大型閱兵儀式延期，同使原定在4月舉行的全民修憲公投押後。

然而，原本在公投中十拿九穩的普京，其民望亦受疫情所拖累。據列瓦達中心（Levada Center）的民調顯示，在新冠肺炎來襲後，普京的民望已由2月的69%，緩緩下跌至3月的63%；而另一項民調更顯示，普京的支持度在4月17日更跌至50%。縱然這也比本港或歐美國家的領袖為優，但對比其往績，五成不單並非是合格的指標，更是前所未見的惡夢。

觀乎普京在1999年走馬上任後，即使是2008年金融危機爆發、國際油價見頂回落之時，其支持率在2008年至2011年的低點亦達六成三，而高點則是在2014年吞併克里米亞時的88%，故迄今僅五成的支持度，已算是在位廿載最嚴峻的挑戰。儘管自疫情2月開始時，普京已和防疫政策的制定者和地方官員保持距離，明節保身，但隨着民眾的不滿情緒擴散，普京的連任大計亦終告遇上挑戰。