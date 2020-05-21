【世衛大會】台灣應看清「美台共同體」的虛妄

台灣總統蔡英文5月20日開展第二個任期前夕，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發文恭賀，台灣一些輿論對此非常高興，覺得在大陸不斷施壓下終有強援可恃，惟這想法既危險、又天真。最近美國就台灣試圖參加世界衛生大會的政治操作，就讓人看清這個「強援」有多麼口惠而實不至。台灣與其繼續給自己灌迷湯，倒不如早些認清抱美國大腿的虛妄。

事實上，台灣參加國際組織早就不是新聞，例如在兩岸「外交休兵」的馬英九年代，便曾以觀察員身份參與世衛。可是，蔡英文2016年上台後操作兩岸對立，致使台灣被拒諸世衛門外，往後即使多次嘗試叩門亦不得要領。

台灣未獲支持入世衛

新冠肺炎疫情和中美關係轉差，似乎為台灣提供「契機」。5月初，美國國會外交事務委員會致函60個國家，呼籲把公共衛生置於政治之上，接納台灣參加世衛大會；5月7日，美國、日本、英國、加拿大、澳洲、新西蘭、法國、德國八國向世衛官員表明，倘若在疫情下繼續把台灣排除在世衛之外會，勢必引發公共衛生憂慮。只是「夢想很美好，現實很骨感」，除了14個知名度不算高的邦交國提案外，以上八個國家沒有一個採取實際行動「保送」台灣入世衛，充份揭示國際政治法則並非以理想主義為尚。

顯而易見的是，國際社會不可能因台灣而放棄「一中原則」所帶來的好處，即使美國也不會在美中關係轉差的當下，為了一個小島而悍然拋棄這個原則，「美台共同體」的虛幻也就表露無遺。而對中共而言，它能夠做的事其實很簡單──繼續發展經濟、積蓄國力，同時進一步收窄對台灣的外交包圍網。現實政治之下，如果民進黨與蔡英文選擇掩耳盜鈴，繼續給台灣人民特別是年輕人假希望，將會把台灣引向一條不歸路。

蓬佩奧周一（5月18日）還假惺惺地發表聲明，強烈譴責世界衛生大會排除台灣，卻絕口不提正是自己在操弄有關議題。台灣人民應該為自己的未來打算，不要因為美國和民進黨的政治操作而誤判形勢，糊里糊塗地淪為炮灰。