【新冠肺炎】政府應謹慎決定駿洋邨去留

本港疫情漸見緩和，不少人期望生活能盡快重返正軌，而因居所被徵用作檢疫用途的駿洋邨準住戶亦非例外，近日有聲音因疫情放緩，要求政府盡快交還駿洋邨。駿洋邨為檢疫空間的核心，而且全球疫情變幻莫測，政府決定交還與否自然須加以謹慎。不過準住戶心如焦炭，也折射出政府未有做好支援、補償的工作，政府必須多作檢討。

踏進5月，本港確診個案大減，其中本地確診宗數更是錄得多日零宗的成績，疫情有漸見受控的跡象。食物及衞生局局長陳肇始最近接連表示，留意到社會有聲音要求政府歸還用作檢疫用途的火炭公屋駿洋邨，但鑑於疫情全球大流行，須保持大量檢疫設施，而且政府檢疫單位大多來自駿洋邨，故何時歸還單位始須視乎疫情發展決定。有消息指，除非疫情大逆轉，否則房委會今年內收回駿洋邨機會不低，但能否趕及今年內編配該邨單位。換言之，駿洋邨準住戶上樓仍未有確實的時間表。

不能不顧準租戶

火炭駿洋邨原於今年上旬入伙，然而政府2月因疫情爆發，倉促徵用屋邨作檢疫用途，數千戶已接受編耐的準住戶隨即上樓「夢碎」，不少基層戶不但須繼續忍受惡劣的居住環境，甚至因未能上樓陷入更嚴重的生活困境，故社會關注駿洋邨去向，希望準住戶能早日上樓，絕對是情理所在。

但應否交回駿洋邨，政府予以謹慎亦相當合理。駿洋邨全數共4,000多伙，政府自二月至今陸續啟用3,000多伙，為政府檢疫空間的主要來源。即使近日疫情稍緩，仍須動用邨內200至300伙。而作為政府最大、最主要的檢疫空間，駿洋邨更用作應付多次突發的檢疫需要，例如照顧鑽石公主號滯留港人、處理青衣康美樓、‪大埔亨泰樓‬撤離行動等特別事件等，可見穩定、大量的檢疫空間對於抗疫工作至關重要。

如今全球仍然正屆疫情大爆發，疫情未來變化為何難以預測，無人能擔保本地疫情會否捲土重來，政府有必要為檢疫工作留有一手。更何況，房委會當初交出全數駿洋邨，只因認為邨內不能同時作住宅及檢疫用途，故政府不能局部交回部分單位，而是須全數把4,000多個單位歸還，政府不能草率決定。另外，即使未來有過千個新建檢疫單位陸續落成，但駿洋邨因能功成身退，始終要視疫情發展而定。

政府起用駿洋邨作檢疫用途做法未盡完美，但數月來駿洋邨始終為檢疫空間的重心，政府既應盡力提早交還，同時亦須按疫情發展謹慎部署。無論如何，駿洋邨準租戶可為「最大輸家」，上樓進程一拖再拖，他們所受到的影響只會與日俱增。然而，政府至今對準租戶們的援助寥寥可數，除了只有少數基層戶能獲中轉屋分配，一般來說每戶租戶只僅獲6,000元的津貼，對舒緩生活困難作用相當有限。政務司司政張建宗曾強調，此為「心意」而非「補償」，但無論從那個角度看，「六千蚊」明顯並不足夠。政府不可遺忘此批租戶遇見的問題，為他們適度提供租金津貼實為應有之義。