為重振本地旅遊業　紐國總理倡四天工作周

新冠病毒在全球疫情有放緩迹象，各國政府皆摩拳擦掌為重振經濟做好準備。因抗疫表現備受讚賞的新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）日前表示，僱主若實行四天工作周，可以令國民有更多空餘時間在國內旅遊，以振興當地經濟主要來源的旅遊業，亦可延續在疫情期間實施的在家工作安排，以促進員工的生產力，並在工作及生活之間取得平衡。

旅遊業為新西蘭最大的出口產業，於去年為當地經濟帶來99億美元收益，佔全國生產總值的5.5%，跟旅遊業息息相關的產業亦另佔4%。至於本地遊客亦為新西蘭重要支柱，去年新西蘭人便比外國遊客共花多近40億美元，為本地經濟提供249億美元收益，養活近23萬旅遊業從業者。因本次疫情政府實施的鎖國、封關、禁足等措施，旅遊經濟遭受重創。

四天工作有助消閒娛樂

新西蘭政府在5月14日宣佈解封並重開餐廳及商店，又成立總值2.44億「旅遊業復蘇基金」援助本地企業。阿德恩多管齊下，稱若僱主與僱員決定實施四天工作周，將令國民又更多空餘時間探索自己的後花園。事實上四天工作周在新西蘭並非甚麼新鮮事，當地小型金融服務公司Perpetual Guardian早在2018年已經試行，因成效甚彰而廣受其他公司參考。

而愛爾蘭人力資源公司ICE發現推行四天工作周後，員工工作習慣顯著改變，減少小休並檢查社交媒體。微軟於日本之分公司亦於去年中開始實行四天工作周，並發現員工之生產力提升近四成，員工不再需要被迫發放無聊電郵、出席無意義會議。Perpetual Guardian創辦人巴恩斯（Andrew Barnes）亦力撐阿德恩建議，稱應要延續在疫情期間在家工作令生產力提升的優點。

新西蘭總理阿德恩2019年3月17日到惠靈頓基爾伯尼清真寺參與悼念活動，期間與多名民眾擁抱，送上慰問。（Getty Images）

同樣為年輕女性的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）早前以34歲之齡成為世界最年輕國家領袖，成一時國際佳話。其曾提倡四天工作周，每天工作六小時，每周平均工作24小時建議更一度被外媒廣傳。其後芬蘭政府澄清此僅為初步構思，未有付諸落實。不過其稱人民值得擁有更多時間放於家人、愛人、嗜好、文化等上，為國民的工作生涯踏出新一步，亦跟阿德恩如出一轍。

同樣受傳媒追捧的阿德恩，因去年基督城清真寺槍擊案後發揮大愛及團結精神而在國際舞台上嶄露頭角。其在任內誕下麟兒而無損其工作態度，亦成為女性主義者的美談。日前阿德恩進行直播訪問時突然發生地震時的處變不驚，亦再次廣為讚賞。而阿德恩對於四天工作周的靈感來源，早見於去年達沃斯論壇上主張，領袖應關注國民社會上的富足，不止是經濟層面上的富足。

精神健康亦為重點

有情緒支援機構稱在隔離令期間其求助個案急升兩成五，而可以讓國民擁有更多時間陪伴家人和朋友的四天工作周建議，正可促進國民的精神健康。而隔離時間經濟停頓令污染大幅降低，亦令世人反思昔日不加制約的生產及消費模式，如何嚴重破壞自然生態。四天工作周亦令可交通需求降低，減少排碳對國家的自然環境及國民的身心健康，皆有所裨益。

新冠病毒疫情至今已於全球造成至少550萬人感染，34萬人喪生，對各國經濟損失之鉅難以估量。問題是究竟人類能否在此百年一遇的大災難中汲取教訓，學會一套經濟與生態並行，工作與生活平衡的健康生活模式，令自然和人類皆能和諧共存。也許太平洋南端一隅的島國，可以為我們提供想像？