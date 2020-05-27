中五學生怕用壞電腦　貧富懸殊教局也有責任

本港因應疫情停課接近四個月，周三（27日）起中三至中五學生將首先復課。疫情期間在家學習的日子將暫告一段落，未來學生將回到課室上堂，甚或繼續提交紙本功課。對於貧苦學生而言，無電腦、無Wifi的惡夢終於告終，固然是美事，但若將停課經驗視作一場小測，則不難發現本港在邁向電子學習的路上，尚有不少進步空間。

停課期間的電子學習，正暴露學生之間電子設備上的嚴重貧富差距。（資料圖片）

有電腦 不敢用？

停課期間的電子學習，正暴露學生之間電子設備上的嚴重貧富差距。或許不少人對現代青年「年年換iPhone」、「手機不離手」的印象，無疑令社會過度高估學生的電子學習水平，令人忽略貧窮家庭在家學習期間的所遇苦況。數個月來部分學生要在家與兄弟姊妹爭用電腦，部分要徒步回校用WiFi，仁愛堂田家炳中學的一名中五女生更表示家中電腦機齡15年，數個月來只以用了五年的手機上堂，縱然及後獲贈新電腦，既「怕多手弄壞，想慳得就慳」，又要擔心「防毒軟件只得30日試用版」。

「停課不停學」所揭示的貧富差距不限於硬件，背後還包括多年累積的經驗與知識。電腦或會機件老化，運算速度可能追不上新型軟件，縱然電腦只買不用也不代表無需換新，而為免「捐耗」電腦而白白失去過去多年電子學習的機會，更是本未倒置。硬件不足不止限制學生網速，更會讓他們的電腦技能落後於人，對於處處使用電腦工作的香港社會，實在不利他們日後發展。

關愛基金自2018/19學年起已開始援助學生購置流動電腦，自該年起參與「自攜裝置」政策的學校可以鼓勵學生參與計劃，接受政府資助購買電腦。但實際上，家無電腦的貧窮家庭仍不計其數，九龍工業學校便有老師選擇自費購買電腦供學生使用。低收入家長對於子女借用學校「自攜裝置」政策的電腦始終避之則吉，只怕弄壞昂貴電腦事後需要賠償，高昂價格已經嚇跑家長，更惶論要他們放心讓子女用機。

停課時，全港學校紛紛採用電子教學，而學生的電子裝備，不多不少都影響其電子學習成效。（資料圖片）

支援與課程不能割裂

或許社會有人會取笑中五生不懂電腦，又或許有人不悅家長「死慳難慳」耽誤子女前程，但社會仍不應以此過分責怪學生、家長。反而應借此反思，為何現時的支援配套不足以讓學生放心用機？又為何學生在日常學習之中無法掌握電腦運用技巧，而待學界突然吹起電子風時，問題才因而暴露？

教育局推出「自攜裝置」政策協助學校向電子教學轉型，關愛基金如能照顧貧窮學生的硬件需要，有關支援固然值得鼓勵。但學校是否有足夠意願參與計劃，仍須得到教育局注意，研究如何吸引所有學校參加。例如教育局可多做一步，在課程設計或日常教材中協助學校加入電子教學元素，甚至可以改變策略，以盡快協助貧窮學生擁有個人電腦作大方向，從學生個人入手推動學校利用電子教學，並聯同學界檢討在家電子學習期間的優缺利弊。因應疫情的「停課不停學」或暫時結束，但電子學習的發展並不會完結。