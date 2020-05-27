【新冠肺炎】學校陸續復課　教局仍須努力

本港疫情逐步放緩，中三至中五學周三（27日）復課，初中、高小學生亦將於6月8日重返校園。不少學校嚴陣以待，做足防疫措施，其中不少中學已為圖書館及實驗室等公用設施消毒，部分更搜購逾萬個外科口罩讓學生能放心上課。本港連續多日無本地確診，教育局亦表示有信心能分階段復課。

復課後不止學生進度備受教師關注，學生的心理健康，也應成為焦點。（資料圖片）

復課應否考試？

復課在即，不止中小學要做足準備，學生要重新適應學習也面對不少壓力。早前香港基督教服務處向26間中學約4800名中一至中五學生調查發現，近半學生均感到停課後學習壓力增加，超過7成人更心不能追上學業成績。復課後不止學生進度備受教師關注，學生的心理健康，也應成為焦點。

中小學自農歷新年宣布停課後，至本月27日已停課接近四個月。以往臨近學期尾聲，學生們都忙着準備考試，而今年學期遇上疫情打擊，不止學習進度未必能如期追上考試，學生負擔更是有增無減。部分學校為減輕學生壓力，已決定取消期末考試，例如元朗信義中學便為免學生壓力過大，改為利用網上課堂及功課表現，以評級釐訂成績，原則上全校順利升班。

固然停課期間「停課不停學」的成果因應校情各有差異，取消考試未必適合每間學校。但對於情況適合的中小學校，教育局仍適宜鼓勵學校彈性處理考試，例如縮減考試範圍，或減少期終考試比重等。復課之後師生「久別重逢」，幫助學生重回學習仍是重要任務。強行追上進度或跟上考試範圍，也未必是讓學生吸收的最佳辦法。

復課之後師生「久別重逢」，幫助學生重回學習仍是重要任務。（資料圖片）

學校互助防疫

雖然目前本港連續第11日無本地確診，但學校面對復課仍不宜掉以輕心。2003年3月期間有5名2至15歲的兒童染疫，但時任食物局局長仍一再強調「沒有社區蔓延跡象」，並堅持學校不必停課。可惜之後發展事與願違，社區累計確診人數要到5月才開始有壓平跡象，疫情期間更做成多位醫護人員犠牲，教訓之大難以忘記。學校及教育局在復課之後，尚要密切留意疫情發展，適時調整上學安排。

經歷過去多月物資荒，口罩、消毒用品等物資，學校之間數量或互有不足。而不同學校的防疫措施，如延長小息、停止體育課、調整暑假安排等，每間學校亦各有不同。疫情突如其來，相信教育界本身難有充足經驗對抗疫情，教育局亦能擔當平台角色，讓學校互相分享防疫資源，或借鏡其他學校經驗，讓教育界共同研究復課後的有效防疫措施，也共同尋求讓學生重返學習的方法。