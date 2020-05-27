馬基維利給予約翰遜的忠告

英國首相約翰遜的民望在短短四天間急挫20個百分點，無論從哪個角度看，都是非常顯着甚至驚人都跌幅。他抵住批評保住幕僚甘明斯（Dominic Cummings），更有內閣成員憤而請辭，事件或發酵成約翰遜（又）一次的政治危機。

甘明斯在2016年脫歐公投中，是約翰遜的一員猛將，為脫歐陣營出謀獻策，間接將約翰遜送進了唐寧街十號。約翰遜委任其為首相高級顧問，自然也不叫人意外。

甘明斯曾任高文浩特別顧問 ，後為脫歐派拉票，成為約翰遜功臣。(REUTERS/Henry Nicholls)

約翰遜力挺甘明斯

這一幕政治風波，源於約翰遜政府對全國人民下居家令，但甘明斯卻被揭發曾多次離家，包括4月14日出現在倫敦唐寧街，但4月12日及4月19日均曾出現在杜倫（Durham）一帶。更叫英國人氣憤的是，約翰遜處處維護甘明斯，形容其行為「負責且合乎規範」。甘明斯的辯解更是莫名其妙，聲稱開車往杜倫附近的旅遊點巴納德城堡是為了測試視力。

YouGov民調顯示，七成一民眾認為甘明斯違反了居家令，五成九人認為他須問責下台。根據英國民調機構Savanta ComRes，約翰遜的民望在短短四日之間急跌20個百份點，受訪者對英國政府的整體滿意度也跌至負二。逾30名保守黨國會議員要求開除甘明斯，內閣次官Douglas Ross更憤而請辭，成為閣員之中的第一炮。

閣員憤而請辭

英國首相為了重整軍心而換閣乃平常事，約翰遜撤換甘明斯以問責可謂合情合理之舉。前任首相文翠珊在2017年擺平不了脫歐路線時，也曾換走幕僚蒂莫西（Nick Timothy）和希爾（Fiona Hill）以挽支持。惟早前甘明斯與時任財相賈維德（Sajid Javid）不咬弦時，約翰遜已保甘明斯而棄賈維德，其對約翰遜似乎有如不可或缺。《衛報》專欄作家Marina Hyde形容約翰遜缺乏主見，不敢失去為其出謀獻策的甘明斯。

政治評論雜誌《外交政策》的James Palmer形容，甘明斯是約翰遜的馬基維利。約翰遜帶領脫歐陣營、扳倒文翠珊以至取下國會控制權，一路走來也的確相當老練。然而，此等馬基維尼式政治家有時過於老練，忽略了馬基維利對君王的一個重要忠告：「君王必須經常看起來也很道德，即使他實非如此。」一旦政治計算流於赤裸裸，連道德的外表也棄之不裝，試問又如何維繫權力，駕馭民心？

天子犯法與庶民同罪乃公認之理，更何況甘明斯並非天子。即使首相約翰遜、衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）等一再為其辯護，只怕已難息眾怒。在野工黨等更是群起攻之，藉此鞭撻保守黨政府，已說不準會否發酵成更嚴重的政治危機，對約翰遜實為重要一課。