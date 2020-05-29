再被指管理不善　足總應積極反省

足總近期風波連連，繼上月被審計署批評其管理混亂、績效欠佳後，近日再被傳媒揭發招聘菁英發展教練有疑違反程序。足總周三（27日）召開記者會解話，主席貝鈞奇批評足總內部有人發布假消息抹黑，與及傳媒失實報導。然而足總始終未能有效解答種種疑問，將坊間批評諉過「抹黑者」，未免教人失望。

審計署報告指出，足總早年招聘前港足主帥加利韋特違規時，在截止日期後才收到有關申請，並且非循正式渠道遞交，惟最終獲酌情處理，而且時任行政總裁薛基輔未有申報自己與加利韋特相識。貝鈞奇在記者會上解釋，招聘時已就此召開兩次會議，並有10名董事在席討論人選，故強調遴選過程完全合規、透明。他強調自己作為主席須維護足總及員工利益，並指足總並非「一團糟」。

貝鈞奇現身說法回應批評，實為樂見，但其說法能否有效解答坊間疑問，倒是成疑。諸如違規聘請加利韋特一事，貝鈞奇澄清董事會已就招聘人選作足夠討論，但始終未有解答為何其逾期申請可獲受理、薛基輔未有申報與對方相識等問題。更何況，即使說董事會有就招聘事宜開會合符程序，但如足總前董事梁芷珊當日批評，薛基輔在董事局開會討論主教練人選當日，表示已向韋特發出「擬定合約」，換言之過程有嫌先斬後奏，做法明顯並不恰當。

足總主席貝鈞奇（左）及行政總裁溫達倫（右）一同出席記招回應近日傳媒報道的管治問題。（袁志浩攝）

足總須正視坊間批評

除了加利韋特招聘事件外，近日有傳媒收到足總的內部信件，透露足總此後的招聘監管依然不足，例如在去年初在未經董事局及委員會商議下，晉升原草根足球經理李本思出任菁英發展教練，並指由時任足總主席梁孔德直接通過。而且，李本思更有疑虛報履經，如其申請表上列明曾任英格蘭球會諾域治的教練，惟實際上僅是社區體育基金組建的球隊教練。就此等指控，貝鈞奇批評有人「抹黑」、「別有用心」、「搞破壞、混亂」，認為足總內部「有鬼」、 「有人放料或者歪曲事實」，以不正確消息作出抹黑，製造混亂。另外，他同樣批評部分傳媒報導失實。

誠然，足總內部中人擅自洩漏內部文件予傳媒，做法可能有問題甚至法律爭議，但不代表當中帶出的問題並不重要，足總仍須為此清楚釋疑。然而，貝鈞奇於會上態度激烈，但其解釋卻有欠說服力。例如李本思的履歷備受質疑，特別是他最初申請草根足球經理要求申請人須持有亞洲足協A級教練，惟他卻於2018年才考獲A牌，但已於2016年9月獲聘為草根足球經理，去年更升任菁英發展教練。貝鈞奇於記者會多次迴避此問題，如以不便公開個人私隱為由拒絕透露更多，並只強調招聘過程嚴謹，相信足總同事「有做足功課」，亦無回應上述虛報履經一事，明顯難教人信服。

貝鈞奇表示李本思履歷與申請表上有出入是「事實」，但認為足總需要人才，即使履歷不符合要求，只要面試考官認為他是適合人選已為妥當，而且李本思擁有碩士學位，故符合職位考慮條件之一。貝鈞奇以任人唯材理由作解釋，或許有一定道理，但李本思的資格風波，卻反映出足總高層其實在招聘上全無方針，以致不清楚需請什麼人，此問題或許較招聘不依程序更為嚴重。

足總管理混亂理據充份，加上其受公帑資助，社會關注乃理所當然。足總與其怪罪於「吹哨者」或傳媒身上，更應反躬自省，積極檢討管理問題，重拾社會對其之信心。