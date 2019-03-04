足總高層管理混亂　鳳凰展翅還望架構重組

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出爐，當中指明推動灣區體育產業發展，打造一系列國際性、區域性賽事，香港足運歷史悠久，可望藉灣區規劃更上一層樓。不過，能否把握機遇，還看領導者的能力。自港府於2011實施「鳳凰計劃」，香港足總從此每年獲巨額資助，惟足總高層頻頻出現行政及管理混亂的情況，窒礙港足發展。由此看來，足總高層架構必須改革，方能帶領本地足運踏上重生之路。

自2011年起，港府先後推行「鳳凰計劃」及「五年策略計劃」，每年撥款上千萬予足總，用以提高本地足球水平。撥款的主要用途，正是聘請行政總裁、主教練、技術總監等，以改善足總的行政能力及球隊的技術水平，惟過去計劃多項指標均未能「合格」之餘，近期更有多名足總高層在任期結束前提早離任，顯示足總在運作、管理以至於公帑運用上均未能盡善。

事實上，足總管理混亂久受批評。最為人熱議的，當然是去年港足選帥風波。足總去年九月宣布任命加利韋特為港足代表隊主帥，惟當時前足總董事梁芷珊極力批評，質疑招聘過程毫無程序可言，懷疑足總早已決定任命韋特；同時有媒體發現，時任足總行政總裁薛基輔疑在董事會討論主帥任命之先，已決意邀請韋特作新主帥，並發電郵附上擬定合約；梁芷珊因此提早離任其足總董事職位。根據民政事務局於立法會的書面回覆，足總董事會亦承認招聘工作未盡完善，並將檢討現行的招聘政策和程序。

港足主教練加利韋特（右）今年9月初履新，隨即被指其招聘程序不公。（資料圖片）

諷刺的是，韋特上任三個月後決定辭任港隊主教練一職，另謀高就，令他成為自鳳凰計劃以來，第三位任期未滿一年便離任的外籍足總高層。與前述事件的情況相若，有指前足總行政總裁麥國棟與時任港隊教練摩力克的離任，同樣與足總高層不和有關。以上種種，不獨影響足總，球壇上下亦深受其害，特別是港足代表隊將無所適從、軍心動搖。

【十一・加利韋特的92天白色革命】 誰又會想到，韋特的任期在短短92天就倏然結束。領香港出線至2019東亞錦標賽決賽周後，他在12月10日請辭，事前未跟任何教練團成員或球員交代，其後又走馬上任日乙東京綠茵主教練，加上其後新任菁英發展教練保域斯上任不久即離開、及其他足總教練變動，令人擔憂港隊前景。

足總董事局掌握最高決策權，對於管理混亂自然要負起重責。足總前董事羅傑承最近批評，足總不少董事私務繁忙，不但在日常會議遲到早退，現在會議頻率更由每月一次減至每一個半月一次，實不足處理足總大小事務。如果批評屬實，即在位者不但無心戀戰，甚至不負責任，這一定程度上可解釋足運發展何以裹足不前。

另外，羅傑承指，目前足總董事局由50多名屬會會員投票選出，惟近年董事局成員多由不諳本地足運、甚至未曾入場觀看本地賽事者出任，變相由外行人管內行人。外行人固然不宜被委以過多責任，不過，所謂內行人的參與亦值得深究。

現時羅傑承仍不時進場觀看港超聯。

現行足總董事局由11位成員組成，在會長與主席以外，分別設有「與球會有聯繫」及「與球會無聯繫」的董事席位，前者更多由與本地職業球會有密切關係者擔任。可是，本地職業足運向來被譏為以「老細足球」聞名，意指投資於本地球會的班主影響力過大。舉例說，班主絕對「有權」基於其球會利益，阻止旗下球員出席部分本地代表隊有關的訓練、甚至賽事，故由他們出任足總董事，無疑加劇「老細足球」的不良影響。上述的前任港隊主帥摩力克，正是有傳他未能適應本地足壇生態，黯然離任。

由此看來，足總董事局的架構實在有需要重整。正如羅傑承早前建議，董事局應設下常任名額，邀請更為熟悉本地球壇運作者參與，如退役球員及資深教練等。不過，球會班主及高層的董事席位亦理應調整，以減少利益衝突。