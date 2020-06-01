批評美國示威也要靠譜

美國明尼蘇達州黑人男子早前遭白人警察用膝頭跪頸後死亡，全美多處爆發騷亂。內地《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter上發表評論，聲稱「高度懷疑香港暴徒已滲透美國。襲擊警署、破壞商店、堵路、破壞公共設施等，都是香港示威中常見。惡毒的香港暴徒顯然是全美暴力示威的策劃者」。他或許旨在諷刺美國處理不好國內矛盾，同時卻要多管閒事干預香港事務，但他在沒有證據的情況下，生硬地把兩地示威扣連起來，似乎欠缺說服力。

中美關係已惡化至令人觸目驚心的地步──去年美國政客多番就香港反修例示威發聲，早就引發中方不滿，最近的疫情和「港版國安法」更令兩國矛盾加劇。如今美國發生種族衝突，恰恰為內地官媒和網民提供揭露美國雙重標準的機會。

陰謀論欠缺事實基礎

無可否認的是，美國缺點實在太多：執政者長期對黑人所受的不公平待遇置若罔聞，而華府官員一方面「加持」香港暴力示威，另一方面卻同意在本國武力平亂，也清楚揭示他們的雙重標準。倘若胡錫進基於客觀事實，有理有節地對美國作出批評、甚至諷刺，絕對值得支持，但「香港暴徒策劃美國示威」這些欠缺事實基礎的陰謀論就大可不必。

更重要的是，類似的陰謀論不見得有助消除內地與香港的隔閡。反修例運動以來，兩地關係明顯轉差，「一國兩制」實踐亦面臨前所未有的挑戰。兩地如何重修舊好，是許多志士仁人所盼望的。胡錫進想必也是這類人──因為他去年曾來港觀摩，並承諾會考慮更多雙方情感，盡量避免令兩地產生更多隔閡。可惜的是，其在Twitter上的帖文卻讓人聯感到他只想「撩交打」。

我們深信中央政府、內地輿論（包括《環球時報》），以至香港主流民意都希望香港長治久安。若要這樣，上述持分者應當竭力壯大「和理非」力量，同時在與暴力割席之餘，以最大誠意引導曾經參與暴力示威的香港年輕人「去激進化」，鼓勵他們參與香港的改革。令人失望的是，散播陰謀論不太可能令港青「浪子回頭」，把美國的騷亂講成是由香港示威者策劃，反而會令後者感受到官媒的敵意，客觀而言不利陸港和解。

只要看看胡錫進那則帖文下面的留言，不難發現許多網友感到極其不屑。事實上，稍有常識的人都會覺得其「立論」很難站得住腳。《環時》總編輯當初開設Twitter帳戶，目的是與網友溝通，但今次似乎與其「初心」背道而馳了。