特朗普打止暴制亂牌　能爭取沉默大多數？

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被警察以膝壓頸後死亡一事，觸發全國各地連日大型示威，甚至演變成打砸搶燒的騷亂。本來對弗洛伊德之死及示威表示同情的總統特朗普，近日講話轉趨強硬，指事件已經變質，又指當中有本土恐怖主義的成份，要求各州州長採取強硬手段，出動國民警衛軍控制市面，否則將動用1807年《叛亂法》出兵親自解決問題。

特朗普的強硬態度遭各方譴責，民主黨總統候選人兼前副總統拜登斥其煽動仇恨、加劇撕裂，要把國家變成戰場。民主黨眾議院議長佩洛西則指特朗普抨撃威脅出兵的鐵腕手段，要求特朗普帶領國家復和。民主黨參議員更起草決議譴責特朗普下令以催淚彈及橡膠子彈驅散於白宮外拉法耶特廣場外聚集的和平示威者，惟因共和黨人反對而遭否決。

特朗普選情嚴峻

特朗普由同情示威到打出「止暴制亂」的姿態，明顯是志在11月的總統大選。由於處理疫情不當，導致逾183萬人染病，超過十萬人喪生，加上疫情導致停工停產，失業大軍持續增加，全國民怨沸騰，特朗普的不滿意度急升至54%，為近七十年以來美國總統新高。其大選民調亦毫不樂觀，最新顯示其只得39%支持，大幅落後拜登的51%，幾乎必敗無疑。

面對如此窘境，採取「止暴制亂，回復秩序」的戲碼，有助聚集保守派及中間派選民的支持，特朗普有可能有一線生機。此相似於法國總統戴高樂1968年面對巴黎學潮，以「共產主義威脅」及「捍衛共和」為號，爭取中間派而贏得當年國會大選，以及美國總統尼克遜1969年發表電視講話爭取「沉默大多數」，向當時席捲全國的反越戰嬉皮士運動反撃。

明尼蘇達示威：圖為5月31日美國華盛頓的示威者在白宮附近破壞一輛汽車。（AP）

強硬牌得不償失

此張「沉默大多數」牌跟特朗普今日想打的如意算盤如出一轍，其日前出動國民警衛軍以催淚彈及橡膠子彈驅散拉法耶特廣場的示威者，令其可到與白宮一街之隔的聖約翰美國聖公會教堂，在記者面前手執《聖經》，明顯要向國民顯示其捍衛國家及傳統，法律與秩序的決心。日前他在社交媒體上大書「沉默大多數」表露心跡，一切便是以連任為目標。

此句「沉默大多數」香港人相信不陌生。去年反修例風波，林鄭政府亦是嘗試爭取「沉默大多數」歸邊，但在11月的區議會選舉中翻盤。結果令人大跌眼鏡，民主派奪得17個區議會控制權共389席，創下歷史性大勝。

美國的局勢當然與香港大為不同，弗洛伊德之死為明尼阿波利斯市警方的執法問題，背後雖存在多年以來美國政社制度對少數族裔的制度性歧視，但算不上特朗普的個人責任，跟林鄭一手主導的修例不同。而示威者目前亦只針對警暴及種族主義，並未上升到反對特朗普本人。特朗普卻竟蹚這敞渾水，把自己置身於尋求公義的人民和腐朽警政制度的中間，做法見仁見智。

特朗普兵行險着，意欲製造自己是保衛國家的強人領袖一面。最新民調顯示，64%受訪美國人同情示威者，逾55%受訪者不滿特朗普處理騷亂的手法，顯示特朗普可能誤判形勢，令事件惡化之餘損人不利己。欲打「止暴牌」及「沉默大多數牌」翻盤，結果與民為敵陰溝裏翻船，特朗普會否步上建制派於區議會之後塵，還待分曉。