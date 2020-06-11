一個時代的終結　港足應邁向新里程

2020年，本港足球壇出現不少大事。一，港隊首席前鋒陳肇麒近日宣布退役，未來將轉行飲食業；二，球壇另一傳奇陳偉豪最近亦表示積極參選立法會體育、演藝、文化及出版界議員；三，足總管治混亂越掀越多，足總機構管治總監胡子慶近日更已經「辭職」。三件事似是互不相關，惟同樣指向港足種種問題已達臨界點，只有改革才可讓本地足球發展繼續前行。

「陳七」退役 一個世代告終

港足代表隊首席射手陳肇麒宣布退役，正式終結18年職業球員的生涯。「陳七」的球員生涯可堪傳奇，既在球場上獲獎無數，不但曾兩度助南華贏得聯賽冠軍，更一度當選香港足球先生。而且他歷年來為港隊攻入37球，為港足的首席射手，更於2009年東亞運決賽助港足扳平，並射入十二碼助港隊擊敗日本贏得金牌。在球場外他亦捲入不少醜聞，星味十足的「陳七」頻頻成為娛樂焦點，其桃色、吸煙等負面新聞更導致他與球會解約，其後促使他北上轉戰中甲。不過「陳七」不久回流重投南華，近年甚至轉投香港飛馬。但隨疫情使港超停擺，香港飛馬宣布將棄戰復賽，促使已屆「高齡」的陳肇麒決定「收咧」，提早宣告一個時代的終結。

然而，09年東亞運金牌與攻入37球的港足紀錄以外，陳肇麒留下的故事不止於此。（資料圖片/羅國輝攝）

但與坊間想像的退役球員不一樣，「陳七」並無選擇繼續以如教練般的身分繼續逗留球壇，反而將轉行至餐飲及卡拉OK行業，在球會老闆羅傑承轄下的卡拉OK及餐廳任職營運經理。足球員退役後轉行其實屢見不鮮，「陳七」亦自言對教練工作興趣不大，而且自己生性「貪玩」，故因對娛樂行業相當熟悉，才毅然轉行。而且可料諸如「陳七」般傳奇名宿，職業生涯既贏盡一切，亦曾為本地足壇身價最高的球星之一，即使要繼續於球壇糊口實非難事。但球壇中可以有多少個「陳七」？普通運動員的生涯規劃、甚至乎是其在職時的權益等，這些問題近年縱有改善，但卻仍然嚴重，實際上並非每個運動員也可如「陳七」般光榮退役、甚至可以華麗轉行，享受第二人生。不少人由於與球壇相關工種有限，退役後並無容身之處，只能黯然離開。

陳偉豪參政 折射足壇千瘡百孔

另一邊廂，同為港足的功勳戰將、「陳七」的昔日戰友陳偉豪近日宣布正考慮出選2020年香港立法會傳統功能界別的體育、演藝、文化及出版界。作為港足的「神奇隊長」，陳偉豪指詳細參選決定仍待團隊商討，但表示希望從政的原因為體育界發展多年未有明顯改善，並期望自己能以運動員的身分協助推動改革。陳偉豪此時參選，與其昔日隊友陳肇麒此際宣佈退役，可謂相映成趣。

陳偉豪曾任多年港足隊長，2017年退出代表隊，獲隊友及球迷歡送。（資料圖片）

其實陳偉豪一向頻頻就球圈發展發聲，包括多次聯同球迷組織「撐場大聯盟」發表意見，故他有意投身政界為爭取改變並不意外。但首次有本港足球員投身政界，反映的或許是體育界的賢達未有好好履其本分。出任立法會體育、演藝、文化及出版界議員多年的馬逢國，便曾直言自己「唔係好熟悉體育」。運動員對其「代表」大失感望，並欲意取代，實非無理。另外，陳偉豪近日伙「撐場大聯盟」向議員遞交聯署，更是直批足總近日被揭發的管治混亂，期望足總可以提言透明度。如此種種，均反映出球圈、甚至整個體育界的發展問題冰封三尺，嚴重至連運動員也想挺身而出、撥亂反正。而運動員、甚至球迷組織均有意求變，亦為社會樂見。

那麼體育界發展的問題有多嚴重？從足總管治風波上已可略知一二。審計署近月發表報告，指出足總多項管理及績效問題，其中管治混亂一項引來各界嘩然，足總代表連周來到立法會聽證會接受質詢，惟其解釋往往卻像是掩飾，架構混亂問題越揭越多。最為人驚訝的，是負責監督足總財務匯報的審計委員會過去數年竟未曾開會，會務疑由召集人單獨處理，有違會規之餘，更折射出管理層疏於監督的問題。周一（8日）足總代表再次就此問題到立法會解說，其中年薪過百萬元的足總機構管治總監胡子慶成為眾矢之的。誠如不少議員批評，胡子慶受薪公帑監督足總行政，惟足總內部架構錯漏百出，立法會議員石禮謙更直斥董事「圍威喂」式行政，當工作違規被發現時才找理由開脫，胡子慶自然失職。日前胡子慶亦已正式辭職，足見外界予足總的壓力。

足總行政、管治效率低下，自然不利整體足運發展。胡子慶未能好好監督內部行政固然須問責，但足總架構混亂始為問題根源，這並非單單以胡子慶作「代罪羔羊」便能了事。有議員提議增強對足總董事局的監管，政府表示不應干預足總運作，此話自然有其道理。但增加監管力度方法不少，諸如設立專員定期如審計署般檢視足總工作，增加撥款的要求及監管、甚至如業界一倡議般於足總董事架構增加球員代表，均為改革足總的可行方向。

「陳七」退役，其所象徵的時代已經正式告終。無論陳肇麒予坊間的印象為港足神鋒，抑或只是不知天高地厚的「陳韋拿」，過去本地貧瘠的足壇能孕育出此傳奇射手，始終難能可貴。但任「陳七」的故事再輝煌，始終未能掩飾本地足運的種種問題。而在一個時代終結之際，足總的種種問題亦漸見到達臨界點，追求改革的力量應運而生。到底港足能否藉此再創新世代，實在值得拭目以待。