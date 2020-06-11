【新冠肺炎】港版健康碼　讓人期待或擔憂？

香港自2月8日要求内地入境者隔離檢疫14天後，原本緊密互動的大灣區變得「各自為政」。隨著疫情紓緩，同時又料將長久有限度地存在，社會應思考的是如何在疫情平緩的情況下，盡可能地平衡防疫與各地交流需要。

面對疫情防範和放寬交流的困境，內地最先推出健康碼的概念，方便疫情下內地各省市的人員流通。內地健康碼由阿里巴巴旗下的釘釘平台和支付寶設計，採取自願申領方式，據個人申報資訊和權威部門提供的防疫相關資訊判定生成「紅、黃、綠」三種動態。比如去過高風險地區的人，健康碼或會變為代表隔離的紅碼。通過醫學隔離的人，健康碼則會變成代表通行的「綠色」。

澳門配合跟隨內地作法，與珠海於5月11日起，開始互通核酸檢測的結果及健康碼，七日內通過核酸測試並持健康碼的人士可以從珠海入境澳門，而毋須集中隔離醫學觀察。而香港在這方面則被詬病滯後不少。澳門與珠海開始健康碼互通後，5月中才有香港專家和官員提出可參考採取「健康碼」制度。

5月11日，北京市初三年級學生開學復課，學生進入學校前掃描「健康碼」。（新華社）

三地研究健康碼

上周二（6月2日），陳肇始及副秘書長陳偉基見傳媒時再次提到主要用於出入境聯防聯控的「港版健康碼」，稱三地政府正積極商討，初步構想分階段讓申請者接受核酸測試，有效期為七日，通過者可放寬檢疫條件。周四（6月11日），衞生署已與獲准提供新冠肺炎病毒檢測的機構人士會面，向他們介紹「健康碼」的整體運作流程。其後坊間有消息指，本港獲認可進行病毒檢測及化驗的機構暫有八間，當中包括私家醫院及私營化驗所。計劃落實後，會先有配額限制，旅客則未必在在首階段便包括在內。

隨著「港版健康碼」愈來愈具雛形，社會上對健康碼的關注和疑問亦隨之而來，值得政府關注。首先，不少人提到檢測費用的問題。目前坊間檢測一次的費用多在1,500至2,000左右。且若如傳聞所言一次檢測結果有效期只有七天，負擔不菲。而醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在電台節目《千禧年代》中也表示由於檢測同時也要排除檢測者有無病徵，降低假陰性的結果，所以在檢測程序和成本上，香港只有微小的壓縮空間。因此對於有往返剛需跨境人士，比如跨境貨運司機，或者上市公司員工等，政府會否依需求予以補貼，是市民關注的問題。

其次，不少人擔心的自然是健康碼的準確度。畢竟過去內地多個城市都曾出現過持綠碼的外省輸入案例。對此梁子超亦坦言，檢測並非百分百準確，檢測者病毒含量多少，處於什麼階段均會影響最後的結果，不排除假陰性的可能。因此依靠病毒檢測只適用於對小部分人群放寬來往限制，否則人群擴大，一則檢測將超負荷，二則「漏網之魚」假陰性的可能亦會提高。這些討論都反映出民眾的疑慮，揭示政府需更好地做好普及工作，向公眾解釋將風險控制在小部分群體中的可行性和必要性，避免引起恐慌或不滿。

疫情緩和下，港府屬意優先處理與澳門及廣東省地區的通關檢疫措施。（資料圖片）

再者坊間對取樣方式的疑慮，亦值得政府考慮。相對於內地多採用鼻咽拭子取樣，由醫生操作，可以更好地控制取樣準確度相比，香港目前多用深喉唾液取樣的方式，可由檢測者在家自行提取，再轉交實驗室。這對檢測者自身要求比較高，但又避免了人群聚集，和醫護人員承擔更大的風險。因此，當首階段健康碼試行，政府應根據申請人數決定是否對取樣模式做出一定規管。

至於市民擔心會否洩漏隱私，會否因工作關係影響健康碼評分造成歧視等，則需要政府留心這些擔憂，制定細緻權衡的標準，以說服市民這將是一套行之有效且能保障個人隱私的有利措施。

疫苗面世，疫情完全過去並非一兩日之事，封關自守更非長遠之計。低風險區試行健康碼，有限度地互通原是好事。但目前坊間對此仍疑慮重重，過去內地健康碼試行初期也問題多多，因此若要避免好事變壞事，香港政府必須更謹慎地對待每一個細節規定，亦需要更普及相關資訊為大眾釋疑。如此才能讓這一平衡防疫與交流需求的措施發揮其效用。