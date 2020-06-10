【新冠肺炎】跨境學童復課　政府應加強統籌

繼中三至中五學生及小四至中二學生先後恢復正常上課後，2,500名中三至中五跨境學生將在下周一（15日）復課，並預料其他年級跨境學童也會陸續恢復校園生活，政府能否妥善安排首批跨境學生復課自然是重要的。

首批復課的中三至中五學生將乘搭校巴定點往返邊境管制站及學校，過程中的租車、每天何時在甚麼位置上落車等安排，教育局交由校方自行處理。然而，由於租車費用依據學生人數和距離口岸的路程而定，一些跨境學童少或位置較偏遠的學校往往難以處理。部分學校雖然聯合租車，但始終能力有限。有學校可能只有一至兩名跨境學生，又或位於九龍等不是跨境學生主要上學的區域，若未能合租成功，便影響學生復課。

實際上，早前教育局已透過學校向家長收集跨境學生的資料，掌握如各區跨境學生人數分佈和常用口岸等數據，因此教育局可牽頭統籌安排，或能更方便、有效地解決接送路線、租車時段等安排。有家長及中學校長向傳媒抱怨教育局做得不夠，也是可以理解。

本港約有2.7萬名內地跨境生。（資料圖片）

深港互通的試水溫

政府的統籌不足，不僅在於交通安排上，也在於復課公布比較遲。雖然外界一直好奇跨境學生的復課安排，但教育局直到周二（6月9日）才公布中三至中五跨境學生將於下周一（6月15日）復課，部份家長甚至學校或會出現預備上的混亂。比如周一仍有跨境學童家長反映接送跨境學童往返邊境管制站和學校的定點校巴收費不菲，或因交通費用放棄回校復課。其後周二才得知，政府將補貼校巴與平日交通的差價。

除了教育局的統籌角色外，關口的開放亦值得留意。目前只有深圳灣及福田/落馬洲支線口岸為跨境學生辦理出入境檢查。而北區有中學校長反映，大部分北區跨境學生居於羅湖，特意繞路去落馬洲將多花逾半小時。更有學生因居所離指定口岸過於偏遠，比如沙頭角，放棄復課，繼續選擇網課模式。再者，首批跨境學童佔整體跨境學童不到十分之一，後續開放其他年級跨境學童返校後，兩個口岸難以切合所需，海關、入境處官員應與內地積極溝通。

此次2,500名跨境學生的復課，無疑是疫情下深港互通的一次小試水溫，後續還有2萬逾名跨境學童，乃至跨境家庭、社會互通的挑戰。而不難看出，對於疫情下的兩地互通，市民仍有擔憂。北區區議員劉其烽便引述街坊表示，擔心學校或課室內出現疫情爆發。這就說明，政府除了要在出入境管制、加通安排上加強統籌、細節規劃，更要在公眾資訊上做好功課，消除社會對通關的疑慮。比如，此次政府應更主動在跨境學童較多的地區普及跨境學童檢疫措施，包括需要每周於內地醫院進行核酸檢驗，確保沒有感染，以及過境需要呈交健康申報表等措施。而在未來進一步開放通關前，政府亦應多與市民互動，蒐集市民的疑慮，才能獲得更多支持與配合。