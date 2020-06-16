朝鮮半島危機升溫　原因遠非幾袋傳單

自朝鮮與韓國在2018年4月簽定《板門店宣言》，兩國關係轉吹和風，外界普遍都對韓國總統文在寅的溫和路線予以認同。不過兩年已過，朝鮮當初期待的回報，如放寬國際制裁，卻遲遲未見實現。與此同時，有脫北者近月在兩朝邊界散播反朝傳單，不僅激起平壤強烈反彈，甚至威脅重新在非軍事區（DMZ）駐軍。這輪局勢升溫不單是朝鮮對政權穩定性的不安所致，也是一如既往出現在無核化進程裡的兩難。

4月中旬，朝鮮最高領導人金正恩行蹤成謎，突然從公眾視線消失，起初不少傳言指他因健康問題而要接受手術後，並瀕臨病危。在外界紛紛猜測朝鮮的政治權力如何更迭之時，金正恩卻在「神隱」20多天後，突然出現在磷肥廠的竣工儀式，粉碎外界對其健康的傳言。雖然金正恩的現身代表平壤尚未出現權力真空和權鬥，但外交形勢卻似是多事之秋。

韓朝關係：朝鮮勞動黨第一副部長金與正6月4日在一份聲明中譴責脫北者在韓朝邊境發反朝傳單。圖為韓國首爾火車站一部電視正在播放相關報道。（AP）

軍事戒備狀態

金正恩胞妹、北韓勞動黨第一副部長金與正上周六（13日）批評韓國對脫北者散播反朝傳單一事處理不力，表示不但已切斷朝韓熱線，且將對敵行動的行使權交予軍方，似乎是欲與鄰國一刀兩斷。金與正的言論實非虛張聲勢，朝鮮軍方今周二（16日）亦表示，正計劃在兩韓間的非軍事區重新駐軍，並強調部隊正處於「高度戒備狀態」，準備「迅速且徹底地」執行政府的任何決定。

欲了解為何朝鮮對脫北者在邊界散播反朝傳單的反應如此高調，還須視這些反朝傳單為兩韓關係內在矛盾的藥引，而非直接挑動朝鮮神經的隨機事件。回望韓國在「自由北韓運動聯合」、「大泉」兩個脫北者組織以熱氣球散播反朝傳單後，文在寅政府不但沒有就朝鮮的口誅筆伐還以顏色，並抗衡其敵對姿態，反而更續沿用一貫的溫和路線，將兩個脫北者組織控以違反交流合作法，並撤銷其法人資格，嘗試撫平金氏政權的燥動和不安。即便面對傳媒，韓國國家安全保障會議事務處長金有根亦表示， 脫北者散播傳單一事「對為實現朝鮮半島和平繁榮的努力沒有任何幫助」。但既然韓國已釋出善意，並嘗試緩和局勢，為何金與正還執意在火上澆油，賭上《板門店宣言》的前程？

朝鮮根本需求

除了韓國曾承諾會防止反朝傳單的散播外，更重要的是，平壤對《板門店宣言》停滯不前的進程有感失望。兩韓2018年借平昌冬奧的體育外交，打下簽定《板門店宣言》的信任基礎，其後美國總統特朗普與金正恩在新加坡聖淘沙酒店的會面。但「特金會」已反映朝鮮與美國的根本矛盾，以及半島無核化的癥結所在：一方面，朝鮮要求國際社會先取消部分制裁，以換取永久停止核武和導彈試驗，以及「可核實」的廢核措施；另一方面，美國則堅持要朝鮮須先申報核設施、導彈、核彈頭清單，才能換取放寬制裁。換句話，金與正近日頻繁且極具對抗性的在戰略反制，可視為報復韓國沒有向美方施壓要求放寬制裁，才欲將傳單事件槓桿化，炮製另一場兩韓政治危機，並視之為未來討價還價的談判籌碼。

儘管這種邊沿談判充滿着擦槍走火的可能，但站在朝鮮的立場，對大國戰爭的恐懼才是唯一可迫使國際社會聆聽的手段。自金正日以「先軍政治」作指導思想，朝鮮一直視核武為防守性武器，用以確保金氏政權的存亡，故這是次局勢升溫的軌跡，實與早年的經驗大同小異。當朝鮮官方電視台於2005年首次宣布國家擁有核武，同年朝鮮已向美國開出談判條件，要求加入《不擴散核武器條約》，惟在美方堅持棄核為大前提下，談判最終破裂，迫使朝鮮加速發展核武。這同是說，金氏政權經歷三代領袖，其外交政策只是以核武換取國際政治自主權，減低政權被推翻的機會。隨着朝鮮於周二炸毀南北韓聯絡辦公室，兩韓與國際社會的互動又再現升溫的循環。此時領導人須保持理智，認真看待對方的要求，且在互不侵犯條約的保證下開展談判，再一次化解這場半島危機。