放寬華為禁令　美國面對現實

5月初時，美媒引述消息指政府正研究修改規定，允許美國公司與中國電訊設備生產商華為合作制定5G網絡標準。本周一（15日），美媒再引述消息指有關修改已得到通過，並得美國商務部部長羅斯確認。然而，美國此舉亦非對封殺華為的態度有所轉變，估計美國仍然會千方百計繼續用盡所能去壓制華為，而只是美國不得不面對自己不再有能力隻手遮天的現實，為免自己被棄於世界之外，才修改對華為的禁令。

美方一直在加大對華為的打壓，除了禁止華為在美經營，及施壓盟友拒用華為，甚至更不惜傷害美企自己利益，禁止美企及利用美國技術向華向供應半導體。美國此番只是放寬美企與華為合作製定5G網絡標準，其原因並非美方對打壓華為起了態度上的改變。要理解這次改變，便要解讀為何獨放寬美企與華為合作製定5G網絡標準。

所謂的5G網路標準是指5G應用上國際通用的標準格式。現代社會為了方便技術流通，一般都會為特定領域的技術應用制定國際通用的格式。負責5G網路標準製定的是聯合國下面的國際電信聯盟（ITU）。但ITU並非一個技術企業，實際負責製定格式的是「第三代合作夥伴計劃」（3GPP）。5G格式由3GPP製定後，再通過ITU審批。

華為在5G領域處於領先地位，美國製裁華為對其佔領世界5G市場產生很大的影響。（Reuters）

封殺圍為 得不償失

這些技術組織的發言權，一般都是以「技術主導」。簡單而言，誰在該領域掌握更多的關鍵技術專利，誰就有更大的發言權。以往，美國在大部分的國際技術領域都有絕對的領導地位，如果美國決定封殺某個國家或企業，那該國或企業絕對難以進入這些國際標準制定組織。然而，中國的華為、中興在5G技術上的領導地位，使其在3GPP中佔有絕大的發言權。這個技術上的破口令美國不得不在這問題上對華為放軟態度。美國如果堅持禁止美企與華為合作制定5G網路標準，3GPP並不會因此中止開會繼續製定5G網路標準，但美企卻因為自家禁令不得參與，結果相當於將美企自行屏出於5G網路標準的制定，這對美國而言是得不償失。

美國此番放寬規定讓美國與華為合作製定5G網絡標準，雖然不代表美國改變了基本態度，但無疑相當於美國不得不面對現實，5G的技術沒有美國參與並沒有問題，但卻不可能沒有華為。這也是變相承認自己在現階段根本沒有足夠能力完全在世界上封殺華為。這除了是對華為技術的肯定外，更是對於美國以科技掌握世界秩序一個衝擊性的警號。