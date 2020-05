【港版國安法】中美博弈下中共的戰略思維

自上周中央宣布將在香港推行「港版國安法」起,沉靜一時的香港問題再度成為國際關注的題材。毫無疑問,「港版國安法」首先對港人會帶來莫大影響。但除此之外,中央在現時下出「國安法」這一著棋,在中美角力的大局勢中也有着重要的意義,影響所及已非單只是「香港」此地。棋已下出,美國以及國際社會回應這一著,將可以讓我們一窺中美實力交鋒的結果。

「港版國安法」已引起美國及西方社會的普遍關注。可以肯定的是,中央在港推行國安法,必然會引起一些後果。美國國務卿蓬佩奧周三(27日)表示會向國會確認香港已失去高度自治,指美國無須再給予香港特殊待遇。雖然還未知具體美國會如何「懲罰」香港和中國大陸,但美國政客和媒體也三番四次地提着會有嚴厲的制裁行動。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)5月27日指出,已向國會報告,不再視香港為高度自治,將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。(資料圖片)

取消關稅區如基本消費?

中央當然不可能沒有預計美國可能制裁香港甚至中國,也應早已全盤研究這些手段。這包括美國政客和本港評論一直掛在口邊的「獨立關稅區」地位,甚至包括簽證及輸出技術等美國所謂特殊待遇。這些都是美國打了多年的「開口牌」,甚至可能取消「獨立關稅區」等已經是「最低消費」。訪間有評論認為,中央根本沒有預計美國會真的取消「關稅區」、對美國果斷失算云云,實在是耐人尋味。更甚者,中央也應該設想過更強烈的經濟制裁手段,甚至包括制裁香港銀行體系不能使用美金等。

中央推出「港版國安法」,客觀效果上是對美國「投石問路」的測試。美國手段雖然有很多,但每種手段都必然會引起一定的自損,尤其是眾多美企利用香港作為「收割」地區利益的大本營。美國如果下手太輕,那就難免讓世人看到經營多年的所謂「很多手段」原來只是「口上說說」,相當於揭示美國對中國的恫嚇只是「紙老虎」,對美國的政治打擊可能遠比經濟利益大。但美國如果下手太重,對美國的反作用可能會很嚴重。例如如果要切斷香港銀行體系使用美元,雖然並非不可能,但眾多美企在港的資金如此多,那如何運走?實際上可能要設寬限期,而寬限期內香港銀行體系可與內地連結,美國是否也連內地的銀行體系也制裁?若敢為之,美元的地位可能受到極大打擊,對美國的利弊難以算清。

無論如何,美國的確有很多手段,但具體要怎麼用還得謹慎思考。而美國願意為香港打出何種手段,那無疑成為中國觀察和思考美國底線和權衡標準的絕佳材料。放在中美角力的大棋局中,中國對美已作了最壞打算,而「國安法」一著相當於向美國「問應手」,是觀察和摸清美國思維和政策的關鍵一著。

西方國家取態成重要指標

除了美國的反應,西方國家在整個問題的態度也會成為中國判斷國際局勢的重要指標。幾乎大部分國家都知道,所謂的香港問題,實際上觸及的利益只有美國,以及英國和台灣等有限的對象,大部分國家在這個問題上都是「路人」,沒有利益需要為中央在港推行國安法做出太大反應。當然,在政治影響和意識形態上並非單純如此。西方國家即便沒有太多利益立場,但從「自由」與「專制」的意識形態立場上去解讀,中共政府「干預」「自由」的香港,西方國家如果沉默不語,相當於默認中共的行為,這會令西方國家難以維持西方中心的主導權。

港版國安法:英國外相聯同加拿大、澳洲5月22日發表聲明表示,中國制定有關法律時未有讓香港民眾、立法機關及司法機構直接參與,明顯破壞一國兩制及高度自治原則(Getty)

為此,美國當然是號召其「盟友」及其他西方國家圍堵中國。但美國在特朗普任總統數年間,與盟友及其他國家愈行愈遠,不斷退出國際組織,以及在新冠疫情處理上的失態,都已嚴重打擊了美國在集結國際力量圍堵中國的能力。至今為止,美國為首的五眼聯盟、歐盟及有傳日本也表示「關心」香港問題,但多少國家願意做什麼具體動作,仍遠是個疑問。

《紐約時報》周四(27日)社論就以《特朗普總統會否與香港站在一起》為題,呼籲美國總統特朗普以及西方社會要強硬回應中國此舉。其副題為「讓自由世界發聲的時間無多」(Time is running out for the free world to speak out),當中反映了美國及西方一些精英對西方各國尚未有太大行動感到焦慮。可以說,西方各國最終對香港問題採取什麼實際行動,很可能成為預測中美角力大棋局下,這些國家的取態的試金石。