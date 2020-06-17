美國將撤德國駐軍　歐盟應加強軍事自主

美國總統特朗普周一（15日）批評德國拖欠北約經費，並計劃將駐德的美軍削半，同時又批後者在貿易上佔取便宜。其實自特朗普上任後，跨大西洋組織的內部矛盾浮現，裂痕已非民主黨總統候選人拜登入主白宮即能解決。故在美國淡出歐洲事務，其影響力未來亦會隨之漸減，歐洲亦要把握時間，整合內部，方能在世界走向多極格局時，在中美兩個大國之間自主自存。

馬克龍曾在2019年美國宣布從敘北撤軍時，抨擊「這是北約的腦死！」；此次又於慕安會重申歐洲主權、歐洲戰略等理念。（Reuters）

特朗普周一宣布，由於德國未能繳交北約要求的國防預算開支，故美國準備將駐德的美軍人數減少至25,000人。雖然白宮尚未交代詳情，但此舉不只是裁減約9,500名士兵而己，更意味着美國自願放棄二戰後由自己主導的歐洲安全支柱，以及連帶的外交影響力。另一方面，德國外相馬斯（Heiko Maas）對己國被特朗普批評為「拖欠的」（delinquent）則大有保留，反稱「我們認為美國在德國的存在，不僅對德國的安全至關重要，而且對美國的安全，特別是對歐洲的安全也很重要」。

可是，特朗普的話又是否無的放矢？據《外交政策》的統計，截至去年底，北約28個成員中，只有九個國家，包括美國、保加利亞、希臘、波羅的海三國等的軍費開支，可滿足佔GDP2%的北約「入會要求」；反之，法國、德國和葡萄牙等國的軍費開支則不足2%，而比利時、西班牙和盧森堡更不足1%。若以等價交換和契約精神來說，特朗普的批評有其道理。

駐軍的價值

但政治和軍事並非商品交易，其得與失亦非全然可以量化。西方國家二戰後為圍堵蘇聯在東歐的勢力擴大，於1949年聯手倡議成立軍事同盟，以防範共產勢力從後門伸進。雖然在《北大西洋公約》第五條條款中訂明，各締約國負有共同防禦責任，但歐洲諸國借用美國的核保護傘，亦非全是「搭便車」的盟友，畢竟歐洲諸國亦須放棄制定外交政策的自主權，並專心發展經濟，融入以美國為首的國際貿易體系，故美國的得失實在難以只從軍事角度來判斷。

可是，本世紀歐洲諸國的戰略目標與美國亦漸見背離。自北約各成員國在冷戰後失去蘇聯這共同稻草人，其繼承者俄羅斯與歐洲的關係，因克里米亞危機而陷入冰點，但當下歐俄的互動已非你死我亡的意識形態對立，而歐洲多國始終也須依賴俄羅斯的能源供應，故這種既不對立、亦不視作盟友的利害關係，早可見於默克爾對普京微妙的態度。再者，蘇聯解體後，美歐的重大分歧還包括伊拉克戰爭和伊朗核協議等，故特朗普充其量只是將積存的矛盾引爆，實非始作俑者。

有趣的是，有感同床異夢亦不只得特朗普，還有法國總統馬克龍。去年11月上旬，馬克龍在《經濟學人》訪問中，不但嚴詞批評有逾70年歷史的北約正歷「腦死亡」，指出土耳其、美國在決策不願與盟國協調，同時亦對集體防禦條款大感疑惑。雖然馬克龍對北約的評價比默克爾和杜魯多等領袖更為激進，但在國際格局走向多極之時，逆耳的忠言未嘗不是迫使歐洲對面時代變遷的動力。縱然美國欲減少世界警察的承擔，以及撤軍與否實非歐洲能左右，但這變相迫使歐洲必須加快「永久合作架構」（PESCO）的發展，籌建歐洲軍隊，以對沖華府近年跳脫、毫不連貫的外交政策。這才能使歐洲在既競爭又合作的正和博弈中，找到其自主和獨立的空間。