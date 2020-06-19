市民失業與破產　樓市股市何暢旺

香港最新失業率為5.9%，創15年新高；5月份提交破產呈請書的數目達2,079宗，創2003年沙士以來最高。從這兩組數字看，香港經濟相當嚴峻。但另一邊廂股市暢旺，港股每日成交量逾千億；二手樓價維持在近幾個月高位，有地產商更預期下半年樓價反彈5%。

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）周五（19日）報180.74點，按周升1.18%，創逾半年、29周新高，港島、九龍及新界西的大型屋苑指數分別按周升1.65%、1.63%及1.72%。長實執行董事趙國雄更看好下半年，預期樓價反彈5%。

零息有利有產者

這種現象，某程度上是經濟金融化的結果。香港的股市及樓市除了視乎市民的入息水平，更受貨幣政策影響。美國為救經濟，聯儲局採零息政策，令市場資金「水浸」，甚至溢出至香港市場。對於本已有能力在投資市場「打滾」的市民，這縱然風高浪急，但仍算有利可圖，以資產增值來累積財富；但對於無產者而言，股市樓市皆與他們無關，

其實這與2008年金融海嘯產生的全球水浸差不多。當時香港政府宥於自由市場的放任原則，結果資金熱錢流入令香港樓價被炒至天價，貧富差距加大。加上正如學者余嘉明和李劍明2013年所指，曾蔭權政府年間香港經濟急速金融化，令工資、生產及利潤逐步脫離關係，加上缺乏社會保障，令小市民在金融危機中大受衝擊。

經濟金融化、金融經濟化

同一樣的分析，放在今次疫情危機可謂完全適用。過去幾年經濟上行，政府沒有善用機遇推動社會改革，發揮第二次分配的能力。由雨傘運動到反修例運動等，政治爭議無疑是藥引及原因，但社會上的貧富懸殊肯定也是「乾柴」，有份積聚民怨。

政府必須緊記教訓，面對金融機遇，更應該擔起社會改革和二次分配的擔任。政府絕不可抱着以往自由經濟的想法，以為金融業暢旺自然可以產生滴漏效應，惠及普羅市民。政府要有所作用，利用金融業收益，推動香港的住屋、退休福利、勞工、醫療保障等基礎權利。面對經濟金融化帶來的副作用，政府就當思考如何將金融經濟化，令市民及實體經濟重新受惠。