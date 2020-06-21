【新冠肺炎】派完一萬元　再派消費券？

政府的現金派發計劃於周日（21日）開始接受申請，據當局預料，計劃將有700萬名市民符合申領資格，共涉及800億元公帑。但在經濟下行和疫情未明等考量下，即使市民口袋多了一萬元，亦會因積谷防飢之需，只抽出部分款項作用消費，使至經濟刺激的力度打折，故政府除了需要追蹤計劃的成效，同須構想和預先準備其他經濟刺激政策，以防不時之須。

派錢一萬元，21間銀行參與現金發放計劃。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

為對沖新冠肺炎帶來的經濟衝擊，特區政府將於父親節開始接受市民申領一萬元現金，而不少業界人士亦為吸引「萬元客」，亦會陸續推出折扣或優惠。例如，立法會飲食界議員張宇人表示，為鼓勵市民留港消費，業界將有過千家食肆在未來兩月，提供「7月7折、8月8折」的晚市優惠，冀能助飲食業「擸350億」，保住該行業工人的飯碗；零售界議員邵家輝亦表示，零售業正考量以優惠券等手法作招徠。

從政策原意上，如果市民收取一萬元後全數用於消費，政府800億元公帑的「倍數效應」自然起到刺激經濟之用，但現實卻非如此。自疫情爆發後，本港最近的失業率已攀升至5.9%，並已超越金融海嘯的水平，其中建造、零售、物流和旅遊業等為重災區。勞工及福利局局長羅致光更明言，下月公布的第二季失業率更有機會升至逾6%。與此同時，即使本港的疫情看似脫離危險期，經濟活動逐步回復正常，但由於新病毒仍在多國流行，疫苗開發工作進展緩慢，故未來數月的情況難言樂觀。

政府和業界能否打響如意算盤，須端視下述因素。首先，在經濟不景氣和就業市場不穩下，市民通常都不會將全數隨意花掉，購買新消費品，反而更傾向將部分額外收入儲起，或作支付經常性開支，積谷防飢；其次，對比美國這種「月光族」的消費文化，亞洲人的儲蓄觀念和比例一向更西方國家強，使致全民派錢的作用有限；最後，若然市民將一萬元用於外國網站網購，同樣也不會對本地經濟有太大效用。

縱然當下推論政策成效言之尚早，但港府在2011年派錢的經驗亦有啟示之用。據香港研究協會的調查，當年有多達35%受訪者，預計這6000元的最主要用途為儲蓄，另有11%的人則會用於投資，只有22%的人表明會用於消費。更重要的是，時任財政司司長曾俊華派發現金時的宏觀經濟環境，雖然仍算是後金融海嘯時期，但次按危機對本港經濟的影響，絕不能可與今天相題並論。有鑑於當前嚴峻的挑戰，相信市民運用一萬元時將會更為保守和穩健。

若然派發現金對經濟幫助不大，港府還有什麼板斧可刺激經濟？答案或在消費券。消費券作為金錢交易的代用券，目的雖然同屬促進消費，但由於消費券不具有儲蓄功能，市民除了不能兌成現金，更須在指定期限內使用，故在刺激經濟的成效上，必然大過直接派發現金。消費券討論多年仍流於構想，箇中原因不但有行政成本過高，即商戶收取消費券後須向政府兌現和交易時找續困難，同時也會局限消費的選擇，使市民無法用於繳納租金、交通費等迫切開支。但如上所述，即使申領一萬元的程序開始，港府亦可在電子錢包普及化之時，嘗試借科技來克服消費券在找續、兌現等技術困難。畢竟新冠肺炎帶來的經濟風險多年未遇，振興經濟的政策亦不能就此完結。