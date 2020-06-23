綠置居廉宜　並非沒代價

房委會公布新一期綠置居計劃的售樓說明書及價單，不少關注隨即落於其售價與可負擔程度。無疑綠置居售價相對廉宜，綠表申請者可輕易上車，但亦不能忽略項目不少為面積狹小的納米單位，既未必能夠改善現時公屋租戶的居住環境，更有機會引致不少問題，政府與房委會應停止再將原作公屋出租的單位改作綠置居出售。

綠置居廉宜莫貪

房委會周一（22日）公布新一期綠置居計劃的銷售詳情，柴灣蝶翠苑及青衣青富苑共3,696個單位將以市價四九折出售，其中有約200個單位售價不足100萬元，若申請人承造九成半按揭，最低只需4.8萬元左右的首期便能「上車」。

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑約超額認購12倍。（資料圖片／李澤彤攝）

但廉宜卻不代表沒有代價，上述售價不足100萬元的單位面積有限，實用面積其實不足200平方呎，可見廉價的背後卻須上車客犧牲住屋質素。在是次出售的蝶翠苑及青富苑的3,600多個單位中，整體實用面積介乎187至471平方呎，但連同少數綠置居貨尾單位，今期共有856個單位實用面積少於200平方呎，佔總數約23%，納米單位的數量相當驚人。

綠置居已經連續三年出現納米盤，當中問題不容忽視。政府早年宣布恆常化綠置居計劃，希望協助更多公屋租戶踏上置業階梯。但登上置業階梯的含意除了教市民能夠擁有房產、藉成為業主慢慢上流，亦須讓市民藉此能改善住屋環境。然而，實用面積為300至400平方呎的單位，或許尚可教居於陳舊、狹小公屋單位家庭改善生活空間，但少於200平方呎的納米盤明顯難言有助改善住居環境。

綠化公屋 後患無窮

房委會資助房屋小組主席黃遠輝曾解釋，納米盤的成因為綠置居原為公營屋邨項目，規劃標準只如一般公屋，即室內樓面面積大約150至400呎。然而如此解釋卻正道出問題的關鍵。畢竟，出租公屋編配具一定面積標準，申請人理論上會按家庭人數，分別編配甲乙丙丁四個類別，即面積分別為約151平方呎、226平方呎、334平呎及377平方呎的單位。但出租公屋一旦用作綠置居出售，以上標準則蕩然無存，故綠置居的擠迫情況絕對有機會較公屋嚴重。

當然，從過去綠置居滯銷的情況可見，納米盤吸引力始終有限，不少理性的綠表租戶均不願「以大換小」。針對滯銷情況，黃遠輝亦曾言綠置居單位具「兼容性」，假若在沒有需求時，大可將單位改回作公屋編配用途，故認為未必會增加綠置居面積。但如此說法卻相當矛盾，政府與房委會經常強調租置屋邨的業權、管理混亂問題，因而扭盡六壬加快推銷尚未售出的租置單位，盡早解決「一邨兩制」的問題，那麼房委會將收回滯銷納米盤作出租編配之用，豈不是自打嘴巴嗎？

納米盤條件差劣，明顯非為適居環境，惟樓市極度扭曲，過去綠置居納米盤於二手市場仍有價有市，實在教人擔心投資投機成為納米盤出售的唯一誘因，偏離資助房屋應助市民安居的原意。政府應實要解決最逼切的住居問題，縱然須肯定不少現居於公屋的租戶均面對住屋環境問題，但始終總算有穩定居所，協助他們置業始終並非必要。再者，綠置居的本質正是出售公屋，不但長遠上可編配的出租公屋供應因而減少，珍貴的公屋資源更有機會落於投機之用，將公屋改作綠置居出售的做法本就不甚可取。

我們並不反對設立綠置居可豐富住屋選擇，更可根治所謂富戶「霸佔」公屋的問題，但綠置居絕不應「取材」於出租公屋，甚至於長策與出租公屋並列於「公營房屋」之下，減少長遠可用作編配的出租單位供應。