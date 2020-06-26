「保就業」計劃能否創造就業機會？

「保就業」計劃為人詬病之處繁多，其他不贅，在此只說一事。日前「01觀點」指出，多達千間公司所得津貼，較以員工數目推論的最高金額還要高，當局其後一如所料以鼓勵增聘為由辯解。

政府周一（22日）公開首批獲發津貼的名單，2萬多間公司中，多達1,009間公司所得津貼，較以員工數目推論者為高，差額至少等於10名僱員的公司共19間。我們當天指出，這是由於僱主承諾的僱員人數劃一以3月為準，但申請資助的數目卻可從12月至3月任擇其一，只要以人數多於3月份者為申請基礎，便可合規地獲得多於工資半數的津貼。

政府：僱主可增聘人手

政府翌日發新聞稿，一如所料地重申，僱主「可按業務需要重新聘用或增聘人手，這與『保就業』計劃的目標相符」。我們當然希望津貼能製造就業機會，但在目前的市道下這會否只是一廂情願，始終不無疑問。

這個問題的答案，外界難以知道。但政府作為「保就業」計劃的推動者，既要與公司就僱員人數「對數」，必然會知道獲津貼公司有否在取得津貼後增聘人手。故此，當局可以每個月「對數」後公布，有否或多少企業如其所願，抑或原來僱主即使獲得更多津貼，也沒有用於增聘人手。

要知道答案，除了因為公帑應該用得其所，「保就業」計劃的成效須被公允評價外，也因為政府政策應該建基於合理假設。正如由特首林鄭月娥改組、有份負責「保就業」計劃的政策創新與統籌辦事處，宗旨便為推動實證為本的政策研究。公帑資助能否構成誘因，對僱主的影響多少，以至間接對市場就業帶來多少幫助，這些不能流於以片面之想為基礎。是次「保就業」計劃多少政策原意能順利實現，多少出現落差，當局若能以實證數據為本，作全面檢討，相信可裨益日後的政策制定。