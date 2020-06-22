【保就業計劃】僱主所得津貼　為何多於僱員數目？

政府周一（6月22日）公布第二輪防疫抗疫基金下的「保就業」計劃公佈第一期已獲批工資補貼的僱主名單，其中一個目在於讓僱員以至傳媒監察僱主有否利用漏洞圖利。然而，根據名單數據，也確實能發現異樣，讓人質疑保就業計劃漏洞的確被濫用。

根據政府公開的名單，2萬多間已獲批撥款的企業。社會焦點放在員工人數及津貼金額較多的，例如養和醫院和時裝零售商IT等，卻容易忽略了原來多達1,009間公司實際獲得津貼，比以員工人數推論應獲得的津貼高。

千間公司所得較多

應獲津貼即是指，僱主承諾保障的僱用人數（2020年3月僱用人數）乘以每位員工最高可獲的補貼金額（每月9,000港幣）。但實際上，多間公司實獲金額和應獲津貼有落差，差額至少等於10名僱員的公司甚至多達19間，合計約810萬元。

出現落差是因為合資格申請的僱主，可選擇2019年12月至2020年3月的其中一個任意月份為「指定月份」，以該月的聘用狀況（包括僱員數目及薪金）申請政府資助，然而僱主承諾的員工數目則以2020年3月為準，只要僱主在6月至8月期間，企業的僱員數目不少於本年3月即可。也即是說申請資助和確保僱員數目的條件可以存在差異，而僱主可利用這個差異合法地為自身謀利。比如一間公司在1月時員工100人，在2月裁員至80人，但其可選擇領取100名員工的津貼，而只需維持80人的員工數。因此，名單中1,009個僱主應該是按照12月至2月中僱用人數較多的一個月份申請津貼額度，而在人數保障上則只維持3月份的名額。

吳女士透露，從高層得知公司已申請保就業計劃，然而近日仍不斷解僱員工。（歐陽德浩攝）

裁員企業反而獲得更多？

當然，保就業計劃規定所得金錢必須用於支付薪金，意味僱主不能自肥。但計劃原意只補貼一半工資，但實獲資助較多的僱主意味可以支付少於一半薪金，實際效果就是在3月前搶先裁員的僱主，反而較沒有裁員的僱主或「老實」選指定月份的僱主能節省更多人工。這種情況，政府曾經形容是一種誘因，鼓勵僱主重申聘用員工，但在目前的市道下這會否只是一廂情願，答案不言而喻。

除此外，政府只需僱主保障獲聘人數與3月持平的規則，亦可存在其他漏洞。比如僱主將原本的職員解僱，再以較低的人工請新人，從中賺取差價，而只需要保證員工總體人數不比3月低即可。又比如根據計劃，僱主只需保障總僱用人數，卻有方法不保人工。在財委會通過第二波抗疫基金翌日，職工盟已收到求助，有任文職的打工仔反映，僱主要求減薪三成。亦有僱員，雖保住了職位，但被要求放無薪假等。

政府期望通過「保就業」保住基層員工的生計以及穩住經濟，避免經濟衰退的惡性循環，初衷雖好，但若不堵塞計劃漏洞，則易被人利用。之前政府就計劃進行過少許修改，例如在社會提出自僱人士和退休返聘人士的就業保障問題後，政府將計劃放寬至聘用65歲以上而有強積金戶口的僱員，以及容許某些行業的自僱人士（有強積金戶口而未有供款）都可申請。只是第一期「保就業計劃」顯示漏洞仍然存在。推行第二期計劃時，政府可以考慮根本修改做法，將撥款直接撥入僱員戶口，又或考慮統一津貼領取和僱員人數保障的標準。政府亦應為「保就業計劃」設立監管機制，畢竟只是將獲資助企業名單公開，不僅效率低，亦未能觸及到後期的談判、罰則等。