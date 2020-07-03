英國脫歐後缺勞工　為BNO擴權因利成便

「首相，閣下在星期三跟中國簽署一份協議，承諾將五百萬人交予一個共產專制政權手中。這在道義上是否可以說得過去呢？」1984年12月19日英國首相戴卓爾夫人在北京人民大會堂跟國務院總理趙紫陽簽訂《中英聯合聲明》後，旋即訪問香港，在立法局內接受時為《遠東經濟評論》記者的劉慧卿質問，成為後者從政前記者生涯高峰。後來其在1991年立法局首屆直選中參選，一時成為叱吒政壇的人物。三十多年過後，維港兩岸早已人是物非，劉慧卿亦近耄耋之年，但港人的BNO「平權」竟仍為話題。

2020年6月30日人大常委在北京通過「港區國安法」，倫敦迅即發表聲明稱國安法違反《中英聯合聲明》，並將放寬300萬合資格申請英國國民海外護照（BNO）的香港人移居英國的限制，延長現時六個月的「有限居留許可」。BNO持有人將獲得在英國工作或學習的五年居留許可，之後可以申請定居，12個月後便可以申請公民身份，並不設配額。對此北京反應強烈，指英國違反《中英聯合聲明》中不會向港人賦予居留權的承諾。曾被視為廢紙一張，各界多年爭取平權不果的BNO忽然洛陽紙貴，更成為國際博弈的角力點。

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿表示，希望英國政府透過提供居英權予BNO持有人，讓港人知道有逃生門。（梁煥敏攝）

英國此一時非彼一時

「港區國安法」條文範圍廣、罰則高，部分市民自危，民間萬馬齊瘖，不是不可以理解。美、英、澳、日、台等多國政府以「救生艇」為名，放寬港人移居當地的移民政策，讓港人在海外尋找另一種生活方式的選擇亦未尚不可。而英國作為香港的前「宗主國」，名義上比其他國家都對港人多一份責任。本來港人作為英聯邦公民，在80年代前仍可自由進出或定居英國，而因應80年代香港前途談判議程展開，港人的居英權因而發生重大改變。

英國政府修改的《1981年英國國籍法令》，將港人貶為英國屬土公民（BDTC），間接剝奪350萬名港人的居英權，明顯是防範一旦香港談判破局所掀起的移民潮。及後英國制定《1985年香港法令》，另設「英國國民（海外）」身份，但不予其英國居留權。直至1989年6月4日北京血腥鎮壓民主運動，港人前途信心跌至低點，香港民間發起運動要求倫敦給予完全的英國公民身份。面對海內外對於英國的「道義」責任，倫敦推出「居英權計劃」，給予五萬個香港家庭英國公民身份，早已因「道義」原因為港人打開一道「太平門」。

三十年過去，香港陷入另一場前所未有的政治危機，英國政府在此時刻的取態自然備受關注。而不論是「道義」抑或利益上，英國在脫歐後來自歐盟各國的勞動人口將無以為繼，港人亦恰好成為補充此勞動市場的新力軍。而英國經濟狀況及民情亦跟三十多年前有極大分別，80年代的英國失業率長期高企，1984年更錄得11.9%的高位，直至1989年仍高踞7.0%，英國民情自然對於350萬潛在香港移民大為抗拒。1990年的民調顯示，只有33%英國人贊成BNO擴權，三十年後竟出現逆轉，有64%支持港人擁居英權。

英國宣布，給予持有BNO港人五年逗留許可，居滿六年可申公民權。（資料圖片／余俊亮攝）

英國的現實考慮

英國民情出現逆轉自然是跟當地經濟遠比80年代好有關，其最新失業數字顯示英國縱使在疫情下停工停產，4月的失業率卻只是3.9%，相比去年同月僅升0.1個百份點。在此經濟氣氛下，加上過去一年大部份英國人都對香港示威運動有所同情，在公在私英國政府都沒有不幫助港人的理由。不過其政策下港人雖然有五年居留許可，但期間沒有享有相關的國民福利，始終未為BNO持有人完全並完整地充權，無疑還是出於現實的考慮。在此限制下，僅有經濟能力的港人有能力移居英國，間接對較教育及經濟條件不強的港人拒諸門外。

有英國公民身份的港人以及有經濟能力的BNO持有人，或會研究將「黃色經濟圈」搬到英國，在其業務上聘請經濟能力較弱的港人，並於居英港人的經濟圈中投資及消費，以壯大英國的港人社區。但在1997年後出生，因此不符合申請BNO資格的港人，則依然是此所謂「救生艇」計劃的重大問題。那些爭取BNO「平權」的各方，若真想為香港人提供多一個移居或移民選擇，不可能不作更全面的評估，包括認清外國政府及社會的現實考慮。

當年在劉慧卿的質問下，戴卓爾夫人冰冷婉轉地為《中英聯合聲明》辯護：「現時的情況對香港好得多，並接受、尊重、認識到中國希望在協議下香港的生活方式得到延續的事實。我認為若英國政府在1997年前不做任何事，你會有很好的原因去投訴，我相信絕大部份香港人都有同樣想法，你可能是唯一例外。」如今香港人再有呼聲，甚至連英國人也有不少支持，英國政府若然只是嘴巴上說支持香港人，但處處為自身利益計算及著想，似乎也說不過去。