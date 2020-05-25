擇木而棲　英美應歡迎港人移民

自全國人大宣布授權人大常委會制定「港版國安法」後，不少市民對「一國兩制」失去信心，報道指更有很多港人搜尋移民資訊，考慮移居他國。撇除所有政治爭論，考慮甚至安排移民本來就是人民的自由之一，而且如果有人對香港失去信心，移民前往安心之所更對他們是好事（香港政府當然也應檢討如何給予社會信心）。不過眾所周知，不少國家的移民門檻都不低，並不是港人想移民便能移民。「港版國安法」推出後，不少外國關注香港情況，甚至表示「要與港人同行」。如果這些西方國家果真關心香港人的福祉，其實應該降低香港移民門檻，讓港人有多一個選擇。

香港一直未就《基本法》第23條立法，是必須盡快處理的問題。現時由中央「手把手」代香港立法，是對中央及香港也非常不理想的局面，但到了此階段也是無可奈何，作為香港人，也只能面對這個政治現實。當然，有些香港人不想面對這個現實，無論如何不能接受「國安法」在港實行，甚至連香港履行憲政責任自行就23條立法也拒絕。又或者雖未至於完全不能接受「港版國安法」或23條立法，但也有港人對具體執行後卻非常擔心，習慣性地對「國家安全」議題先有對抗性的想法。不論如何，有人希望無論政局如何也留在香港，「齊上齊落」，但也有部份人自然地想離開此地，擇木而棲。

移民歐美之難

面對此局面，移民出路無疑有助緩解部份人的不安。對於無論如何也不能接受香港政局的人而言，他們可以投奔心目中較理想的國度。即便對於一些擔心香港前景、但又未至於想短期內動身的人而言，多一條後備出路也能令他們更為安心。其實就算不論政局問題，有些市民也可能因其他原因而不想留在香港，移民到其他地方生活，這本來就是自由選擇。不過眾所周知，移民並非易事，尤其是港人心儀的移居國家往往有不低的資產、年齡、技能等移民門檻。移民對於年青人和環境不太富裕的人而言，根本從來不是選擇。

既然英國、美國等關注香港人的福祉，他們可以降低香港移民的門檻，容許更多不同經濟或工作能力程度的香港人移居當地，那既與中國內政無關，中國政府沒理由反對，也可一證它們對香港的關懷。例如英國下議院已有動議要讓持BNO港人擁有居英權。在「港版國安法」消息後，更有報道指英國首相約翰遜考慮容許持BNO人士，甚至所有港人到英國申請庇護，保守黨的法律意見也認為給予居英權是法理上可行的。若然成事，港人無須擔心前途問題，又有移居可能，減少心中不安。比起「制裁香港」或「取消香港特殊地位」等所謂「關懷」，這豈不是對港人更實惠的做法？