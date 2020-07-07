國安「硬招」已出　港府再沒藉口怠政

「港區國安法」生效後，國家安全公署、警務處國家安全處相繼成立，國家安全委員會亦於周一（6日）召開首次會議，意味國安領域的配置陸續到位。對於折騰了一年的香港而言，這或許是重建治安的契機。惟須注意，若要達致長治久安，單是法律手段是不足夠的，關鍵是要令市民感受到，這個家園仍然可以安身立命。這就考驗管治團隊是否有覺悟和手腕。

中央主動制訂「港區國安法」，姿態上硬橋硬馬，主因是港府23年來一直無法自主立法所致，本質上是特事特辦。如今立法告一段落，我們是時候回歸「港人治港、高度自治」原則，善用「一國兩制」賦予香港的自主權，通過大刀闊斧的改革解決經濟民生問題了。但問題是，包括港府在內的社會各界，是否就此形成共識呢？答案顯然是否定的──迄今為止，不單看不到改革共識，遑論實踐共識。

全面改革 實踐公平正義

就以被視為重中之中的房屋問題為例，進展似乎相當緩慢。對手握「發球權」的政府來說，特首林鄭月娥早於去年10月《施政報告》便揚言要收地，只是到目前為止，外界仍未看到清晰的收地計劃；對在立法會擁有多數席位、在全國人大也有代表的香港建制派而言，他們似乎沒有督促港府加快在新界收地，反而提出在大嶼山西南的桂山島填海建屋、變相把基層百姓「發配邊疆」的餿主意；而對泛民主義而言，他們腦海裏依舊充斥意識形態偏見，空談理念，看不到在民生領域做出實績，才可以帶來公平正義。

香港蹉跎了太多時間，對此政府須要負上最大責任，因為它從不懂得善用行政主導的優勢，為香港的民生事業妥善籌謀，反而陷入不作為的認知迷障中。中央為香港制訂國安法，結果招致部份輿論質疑香港失去「一國兩制」，港府是否還打算在經濟民生上繼續碌碌無為，要中央「幫你做埋」？我們不希望這個情況發生，因為這必然對「港人治港、高度自治」產生消極影響，令「一國兩制」行穩致遠成為奢談。