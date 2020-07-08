巴西總統竟無懼確診　疫情或更不可收拾　

全球新型冠狀病毒疫情禁之不絕，除了本港疫情在多日未有本地個案後，接連傳出社區有零星的染病者，令疫情再次爆發的危機浮現外，外國多地的疫情亦一直未有遏止之象。坐擁兩億人口的南美大國巴西染病人數一個月內新增超過一倍，突破167萬人，當中逾6.6萬人死亡，成為繼美國外的第二大疫情重災區。日前巴西總統博爾索納羅更證實染病，更令此本來熱情開朗的森巴國度添上一度陰霾。

素有「熱帶特朗普」之稱的博爾索納羅，跟美國總統特朗普一樣，一直對新冠病毒疫情愛理不理，不斷淡化疫情的嚴重性，稱此為媒體炒作的假象。其又反對任何封州措施，更跟各地州長及市長公開唱反調，要求對方盡早解除封鎖令重啟經濟。除了跟地方大員衝突外，博爾索納羅亦跟閣員在抗疫手法上出現紛爭，更先後辭退兩名衞生部長，安插大量毫無醫學背景的軍方人員領導抗疫工作。其本身多次沒戴口罩出席大型集會與支持者握手，引起國內外嘩然。

巴西总统贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）于2020年7月7日在巴西巴西利亚对媒体发表的关于他在巴西利亚的冠状病毒阳性诊断的讲话中做出手势，这是从视频中拍摄的静止图像。巴西政府电视台通过路透社电视此图片已由第三方提供。

反博與撐博

面對以如此輕視態度應對疫情的總統，巴西的疫情一發不可收拾可想而知。早前當博爾索納羅出訪美國與特朗普會面後，曾因隨行有人後來證實確診而要接受檢測，其一直稱自己檢測結果呈陰性。其後雖然多名隨從先後確診，博爾索納羅本人依然安然無恙。如今博爾索納羅終於確診，反博網民亦極盡嘲諷之能事，更發起#ForçaCorona的hashtag，為新冠病毒打氣。而撐博網民亦反撃，發起了#ForçaBolsonaro支援總統，成為一場網絡大戰。

雖然不少人認為，博爾索納羅一直淡化事件任由疫情肆虐，如今自己亦同樣染病，是惡人自有惡人磨的報應。然而博爾索納羅卻利用此機會，證明病毒根本不足為懼。如其在鏡頭前示範服用特朗普極力推薦，但缺乏科學實證證明其成效的抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）。博爾索納羅稱服用羥氯喹病情明顯有改善，又接受傳媒採訪，在記者面前神色自若，面上未有流露病色，更一度除低口罩展露笑容。

本來在正常社會中，博爾索納羅的做法大多會被一笑置之，甚至被有識之士非難，指其缺乏防疫常識。而身為一國之首，亦大多如英國首相約翰遜者，在染病後再不提「群體免疫」的怪論，更不敢再對疫情掉以輕心。不過在巴西社會今日極為兩極的局面，博爾索納羅之舉自不然會令不少支持者對其新冠病毒只是小流感、羥氯喹有效預防染病及控制病情的說法更加鞏固，對於巴西抗疫的工作可能造成反效果。