【新冠肺炎】書展謹慎而為　平衡多方考慮

本地新冠肺炎疫情出現第三波爆發，周四及周五（9日及10日）本港分別新增34宗及32宗本地感染個案。政府重推多項限聚措施，包括限制每枱食客不得多於八人，入座率不得多於六成，以及酒吧不能多於四人一枱等。原定於7月15日至7月21日期間舉行的書展何去何從，或應有何防疫措施，待政府及衛生當局盡早向參展書商表明。

疫情第三波爆發，收緊限聚令限客令。下星期開始書展，衞生防護中心認為人流多、爆發風險大，會向主辦方提供建議。圖為2019年書展。（資料圖片 / 羅君豪攝）

應研停辦書展

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌周五（10日）接受傳媒訪問，被問及書展應否如期舉行時，表示最理想而言今年應取消書展，避免人流聚集，也避免感染源頭難以追蹤。但許樹昌也同時表示，若政府決定續如期舉行，強調要做好防疫措施，包括控制人數、規定戴口罩、場內增加酒精搓手液等。而書展主辦機構，香港貿易發展亦表示將緩衝區接遠排隊人士距離，以及將限制書展內飲食等。

書展應否繼續，既牽涉防疫，也牽涉參展商安排，政府需要在防疫與經濟之間作好平衡。早前政府室內不限聚，卻在空氣較流通的戶外限聚50人，誠如港大微生物學系講座教授袁國勇所言，措施本身「全無科學根據」，難免引起社會反彈。書展縱然在室內舉行不違限聚令，但書展是否適合於現時進行，仍須政府認真檢討。

考慮到本港出現第三波疫情，若出現大規模爆發，本港醫療負擔將可能急劇增加。而隨疫情拖長，對本港經濟造成的負面影響也非一次書展的收益可以彌補。甚至在未來數日，一旦疫情惡化，相信願意前往書展的市民人數亦將大受打擊。政府應嚴肅考慮停辦書展的可能。縱使政府決定如期舉行，政府仍適直考慮其他辦法限制書展內的人數及交流，例如分時段開放，以及上網預約進場等，避免病毒在會場內傳播。

政府應嚴肅考慮停辦書展的可能。（梁鵬威攝／資料圖片）

資助參展書商

現時距離原定書展展期不遠，不少參展商如箭在弦，如書展突然取消，參展商或血本無歸。書展關注組表示書收益佔部分書商近四成的全年收益，不少書商已斥資搭置展台準備如期開幕。一旦書展因應疫情停辦，或疫情導致銷情不如理想，都可能打擊出版商今年生計，政府仍應考慮為本港出版商給予資助，支持各出版商繼續運作，維持本地的文化活力。