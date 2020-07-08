【新冠肺炎】學校再現疫情　停課須訂標準

本港新冠肺炎疫情反彈，周二（7日）新增9宗本地個案，其中5宗源頭不明，翌日再新增19宗本地個案，情況令人擔憂。而周二的新增個案更涉及學校，包括黃大仙中華基督教會扶輪中學中三生，及演藝學院一名學生，兩校已分別停課及關閉校園。除此之外亦有八間學校與確診者的接觸者有關，但各校應對措施各異。隨疫情發展，與學校相關的個案變多，教育局及衛生署應如何引領學界應變，亦成未來抗疫關鍵。

中華基督教會扶輪中學7月7日有學生確診新冠肺炎，7月8日起停課14日，學校開放收集學生的深喉唾液樣本。（麥凱茵攝）

涉疫停課應有標準

隨各間學校出現與確診者相關的接觸個案，學校之間的應對各異，部分即時停課，惟停課日數由3至14日不等。其中出現確診個案的扶輪中學，雖然學校於早上已分批讓學生放學，但在下午時又有已離校的學生接獲通知，獲悉自己需回校取回樣本瓶。過程亦遭抨批混亂，潛在患者在社區遊走，不利遏止病毒在社區蔓延。

教育局應就學校出現不同情況訂定指引供校方參考，例如校內出現確診個案，或有職員、學生曾接觸患者，都已屬兩種不同情況。校方應有何應對，不應臨時由校方自行「執生」，教局及衛生署可以事先為學校訂定應變程序，例如由衛生署派員到校為師生進行檢疫，避免學生回家後要再度返校等。至於涉事學校，甚至當區的中小學校應否停課，亦要由局方制定標準。例如應在確診個案出現後停課，或是由有相關接觸者出現時已需時停課、檢疫等，便須待教育局與衛生署商議後再作釐清。

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若未來數天再新增不明來歷個案，需收緊及再實施3月限聚措施，如停課、留家工作及食肆限人數等。若未來教局決定宣布學校停課，亦可事先準備過渡安排。例如可為學校停課時的網上教學提供技術支援，或支援能力相近的學校交換網上教材等，縱然短短數月「停課不停學」的檢討難言可以令學校即時進步，但教局尚可推動學校互助，減輕教師負擔。

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局部停課 推前暑假？

沉靜一時的疫情再現，衛生防護中心傳染病處主任張竹君對此不抱樂觀，也認為本港已出現第三波爆發，可形容「香港失守」。一方面學生健康應為局方首要考慮，學界應盡力避免疫情在校園爆發，但另一方面，今年學生經歷多月停課，時至7月中小學校亦將臨暑假，今後課程如何安排，相信也為學校關注。

一旦本港確實出現第三波疫情，學校要在短期內重新復課可謂機會甚微。考慮到暑假在即，而部分學校「停課不停學」的效果又欠理想，教育局及衛生署可研究調整暑假安排，提早讓學生放假避疫。惟提早放假不止牽涉學生，也涉及教學及校務安排，教育局如有相關計劃，也應盡早向學校交代，讓教師、學生能有所準備，留家避疫。