香港的問題真是「教育政治化」嗎？

行政長官林鄭月娥上周六（11日）出席香港教育高峰論壇時致詞表示，香港年輕一代出現問題，可能主要不是教育本身的問題，而是因為香港的教育變得「政治化」。這句話部分對，部分不對。

反修例騷亂中，大量參與者都是年輕人，事出非偶然。年輕人錯誤地以為街頭抗爭是解決社會問題的方法，對社會問題的本質也缺乏全面理解，而成因顯然在於社會和學校傳遞的觀念。深層次原因是，香港的貧富差距嚴重，年輕人沒有出路。一旦遇上嚴重的社會衝突，滿腔熱血的年輕人很容易被激發起來，就成為了騷亂的主角。所以問題是綜合的，教育就算不是全部問題，確實也是關鍵部份。

教育中的意識形態

首先，教育沒有為年輕人認識香港「一國兩制」的本質提供基礎，因此缺少了防禦包括港獨等錯誤思想的能力和體質。其次，不少教師都是信奉自由主義思想的。這本身不能算是錯，但若然不假思索便全盤接受，便容易受意識形態所影響，以致沒有按照香港的獨特情況來認識這個社會。不只是香港社會，甚至中央也從來不認識到問題。

林鄭說「教育被政治化」，嚴格來說沒有錯，但如果她的意思是假設有些人故意佔據這個陣地，故意扭曲學生的思想，這既是推卸責任，也顯示其不完全認識問題本質。事實上，主管教育事務的官員也是一樣，不知道問題本質，往往只是在「馬後炮」，找替罪羊。

香港的教育需要改革，真正發展學生的獨立思考，包括不能視自由主義為必然，失去對意識形態應有的批判能力。教育既要有直接面對自由主義的批判，還要鞏固學生的獨立思考和判斷能力，認識世界和國家，還要認識香港的角色與時代追求。

香港要有真正的主體性，便須逐步構建符合香港需要的意識形態和價值觀。香港不能粗淺地高舉民主自由，而不思考怎樣才是公平和正義的社會，漠視改革香港既得利益結構的需要，以及「一國兩制」的政治現實，中國的歷史以及今天的社會主義制度，還有中國與西方的歷史和時代挑戰等。

什麼是教育政治化?

既然要對社會有正確的認識及建構共識，「教育被政治化」的說法便可能阻礙了我們對問題的掌握。教育必然是政治化的，反對這種做法亦是政治，就好似台灣在教育中去中國化，就是民進黨過去幾十年最大的政治。真正的問題是怎樣的政治化，是能否符合香港「一國兩制」的政治化。

社會對教育「政治化」有忌諱，是不難理解的，因為大家害怕將宣傳和教育之間的差異模糊了，不知道如何管理好兩者的作用。但政府不能將教育視為行政工作，而忽略教育中會彌漫意識形態，甚至是扭曲了的自由主義。到時官員與其責怪教師「教壞年輕人」，不如怪責自己不作為。香港政府要認清楚教育的作用，以及自己應該如何承擔管理責任，令課程、教學方法、資源配置等都符合香港的定位與對未來人才的願景。