【新冠肺炎】疫情已經爆發　林鄭打瞌睡了？

自7月5日出現診所女護士及食肆男員工的本地確診個案後，個案增幅迅速，周一（13日）再增41宗本地個案。然而，政府反應明顯遲緩，連書展的延期也拖至周一才公布，應對能力叫人訝異。

7月5日至今周一共增184宗本地個案。雖然單日數目未超過3月高峰期時的60多宗，但當時多是輸入個案、酒吧群組等，而此次新增的以本地個案爲主，且多社區個案，涉及院舍群體、學校群體、的士司機、水泉澳邨居民等。最令人擔心的是這一波爆發中，多宗源頭未名，極大地增加了防疫難度和風險。因此，張竹君形容這是香港「新型肺炎疫情以來最嚴重的情況」。

政府此次反應明顯懈怠。首先，豁免檢疫的出入境者沒有檢測，被質疑為防疫漏洞。豁免檢疫的機師、空中服務員、船員等不斷出現確診個案，已經在市民中引起不小的憂慮，亦有政府專家顧問梁子超等指出完全豁免措施或造成防疫漏洞等問題。上星期爆發後，政府沒即時收緊安排，強制要求這批人士進行病毒檢測，律政司司長鄭若驊周日（12日）甚至仍在網誌中强調在出入境管制措施中提供豁免是迎接疫情新常態，而未懂回應社會憂慮，反映官員毫無危機意識。

本港新冠肺炎疫情加劇。（資料圖片/羅君豪攝）

其次，原定周三（15日）開鑼的年度大型活動書展，由於過往通常有近百萬人參加，因此早在月前便已不斷有調整安排的討論。上周爆發多宗本地個案後，延期和取消的呼聲再次高升。然而陳肇始卻以「任何大型聚會不會沒風險」爲由，拒絕就該議題進行進一步探討和調整。甚至到參展商周日起宣佈退出書展，政府才拖到宣佈延期。此時距離書展開始不到兩日，參展商手足無措，損失慘重，也徒增市民憂慮。

再者，上周三（8日）本地新增已經呈雙位數增長，且涉及不少院舍個案和源頭不明個案。政府當時雖然收緊部分措施，但食肆限制等到周六（11日）才生效，且未以專家建議的最嚴格程度為標準，包括球場、公眾游泳池等仍然開放，堪稱不負責任。

誠然，市民也可能放鬆了，但政府沒有起楷模作用，也難辭其咎。第三波疫情爆發後，實行在家工作的公司相比3月下降不少，食肆、街頭人流未見明顯減少，甚至依然有市民於公衆場所未佩戴口罩。衛生署已直言「全港爆發」，衞生防護中心傳染病處主任張竹君更稱進入「最嚴重的情況」，香港政府卻依然渾渾噩噩。難得香港的形勢守住了幾個月，甚至在國際社會上贏得掌聲，若然最終因第三波疫情而功敗垂成，領導跨部門抗疫督導小組的特首林鄭月娥，必然要負上責任。