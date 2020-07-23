【侯斯頓總領事】特朗普重施布殊故技？

本周三（22日），美國政府突然下令中國駐侯斯頓（Houston）總領事館於三日內關閉並撤離。美國聲稱此是針對領事館包庇在美華人學生從事黑客活動，為了保護本國公民私穩等。不論是否屬實，關閉領事館此舉在外交舞台而言也是嚴重的行動，2017年美國曾下令俄羅斯關閉三藩市領事館，被視為關係交惡。要知道「驅逐他國大使、召回本國大使、斷交、開戰」是近代開戰四部曲，雖然關閉侯斯頓的中國總領事館還未至於驅逐大使，但也足以成為嚴重的外交風波，對中美關係尤如是火上加油。美國在大選前千方百計挑釁中國，似乎是總統特朗普爭取連任的一著棋。

伊拉克之役故技重施

美方對中國全方位打擊，包括台灣、香港問題，也有經濟上的合縱連橫，科技上封殺華為。這些戰略，是美國精英意識到中國崛起對其威脅而達成的共識，故此無論是否特朗普在位也好，也不會有太大改變。然而，具體而言對中國如何表現及拿捏方寸，則很可能與特朗普的選情有密切關係。

關閉領事館這種舉動在外交上屬於相當大的挑釁。如果說特朗普政府過去在貿易戰中是極限施壓，是一種談判技巧以圖拿到更多好處，那今年以來美國對中國的各種挑釁，則遠遠不至於施壓這麼簡單。美國在南海上放棄了其一直所宣稱的「中立」立場，公開批評中國的領土主張是「錯誤」，已反映出特朗普政府對中國已不是施壓和壓制這麼簡單，其根本不是想找尋有利的談判，而是要求中國徹底向其屈服。

要知道，中國並不可能向美國屈服，面對各種對中方底線的挑釁很可能會作出超乎想像的反應。可以說，特朗普政府正是期待這些挑釁可以令中方作出激烈回應，甚至是擦槍走火拉開熱戰，其目的很可能只是為其個人選情服務。隨美國疫情惡化，特朗普的選情並不理想，多個民調都顯示他落後於其主要競爭對手民主黨的拜登（Joe Biden）。特朗普為了扭轉局勢，很可能無所不用其極。

特朗普對中國不斷挑釁的用意，其中一個可能就是效法小布殊在第二任期前對伊拉克開戰的先例。布殊在2001年當選美國總統後，民望一直不好，故此便在2003年聲稱伊拉克有大殺傷力武器而發動戰爭。雖然結果美國根本找不到什麼「大殺傷力武器」，其行為被國際輿論所詬病已久，但在當時戰爭卻令美國民情高昂，布殊也作為「戰時總統」得到大量支持而得以連任。不過中國的實力畢竟不是伊拉克可比擬，特朗普不能主動出擊，便改為以挑釁方式，期望中國會「上釣」先動手，屆時特朗普便可以名正言順當一個「保衛美國」的「戰時總統」，令美國人一致支持他一起對抗美國的威脅。

南斯拉夫大使館的啟示尚在

面對美方各種挑戰，中國如果受不住先動手，那無疑是正中下懷。而事實上，中國外交部對此回應意外地冷靜，稱會對美國進行反制。而官媒《人民日報》亦冷靜地指「這事意外、也不意外」，認為關閉領事館的程度嚴重令人意外，但美國政客近來已對中國有各種出格行為，將這些行為放在一起看並不意外。

對於有經濟發展優勢的中國而言，時間對其是有利，也絕無必要冒上風險主動拉開戰爭。在這個關頭，中國對反制美國，只能在適度的範圍之內，絕不能弄巧成拙。21年前，中國駐南斯拉夫大使館被北約轟炸，不單激起中美矛盾，國內民情更一度高昂，要求反制美國。然而，中國到頭來還是冷靜下來，研判局勢將矛盾放下，化解了一波外交危機。如今中美矛盾更甚，絕非一時三刻所能改變，但中國面對美國各種挑釁，也應該時刻保持冷靜，避免過度反應犯下錯誤。