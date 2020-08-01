《平安經》背後的官場權力腐敗

內地一本名為《平安經》的書籍近日紅遍網絡，掀起內地網民熱烈討論該書內容、出版爭議以至體制資源運用、官場文化、網警刪帖等。

《平安經》為吉林省公安廳常務副廳長賀電所著，於2019年出版，全書共20餘萬字，幾百頁以「⋯⋯平安」的重複句式給世間萬物施以平安祝福。比如「各年齡平安」一節的內容則為「初生平安，滿月平安，百天平安，1歲平安，2歲平安，3歲平安......」等。雖然不少網民甚至報刊都直言該書內容「荒謬」，連國家媒體新華網都轉載文章直言「任何一個正常人，對於《平安經》的爛，都心中有數」，但若出於個人愛好而發表《平安經》，倒也無可厚非。而這原本應屬於個人愛好、品味的出書行為之所以引來軒然大波，在於這本書從出版到造勢，再到控制輿論過程中所映射的權力的腐蝕和畸形的官場文化。

根據《平安經》封面標註，該書由人民出版社及群眾出版社聯合出版。其中人民出版社主要出版哲學和社會科學書籍，為中國共產黨和中國政府政治、意識形態書籍的官方出版社。然而，周二（28日）人民出版社已聲明澄清，從未出版《平安經》一書，也從未同意與任何單位聯合出版該書。至於群眾出版社，則是直屬於公安部的國家級出版社。該出版社面對傳媒咨詢的回應為「不要打聽，不能告訴你們。」因此該書的出版成為了公眾質疑權力運作的其中一個切入點，即其出版手續、審批流程流程是否符合規範，是否參雜權力運作，成為了《平安經》其中一個為人質疑的核心。

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吉林官員的權力諂媚

《平安經》為人詬病的另一個原因於它的宣傳亂用了公共資源，體現了官場的奉承文化。對於這樣一本新華網都直言「爛」作品，吉林省應急管理廳於4月9日通過官方微信公眾號分享書籍出版消息，評價該書「值得一讀」。5月9日，吉林省應急管理廳再度通過官方微信公眾號，發佈作者為張詠的一篇〈拜讀《平安經》感言〉，內文寫到：「從他的新作《平安經》中，令人感知到一位學者深邃的靈魂和寬廣的情懷。」吉林省政法委牽頭下，多個部門更聯合主辦了《平安經》朗誦活動，並邀請了長春各界學者名流捧場。毫無疑問，《平安經》出版後，吉林省官方以多個途徑，佔用體制資源吹捧造勢，是對權力的諂媚。

《平安經》引起廣泛討論後，大量網民更表示就《平安經》事件發佈帖文後，多被刪除並收到如下訊息：「你好，你被 @吉林網警巡查執法 網警巡查賬號投訴涉嫌違規。根據《微博投訴操作細則》，你於『...（發帖時間）』發佈的『...（帖文內容）』構成違規並因此受到處理。」亦令人質疑所謂吉林網警對輿論的刪除降溫是公器私用的一種。

有內地傳媒指出，《平安經》引起廣泛趕著後，吉林省已成立由省政法委牽頭，紀委監委、宣傳部等部門組成的聯合調查組，調查核實有關問題，政法系統亦已經有多人落馬。這固然是件好事。然而一個副廳級的官員就能從出版、造勢到平息輿論上體現這麼多的權力腐敗，那麼在許多看不見，為曝光的角落，還有多少類似的事件呢？

中國政府的廉潔問題一直惹爭議，這也是為什麼中國過去幾年強調拒絕貪腐。然而權力的腐蝕未必是金錢的賄賂，它可以是多樣、多變甚至是無形的，比如一次便利、幾句宣傳、甚至一本書的形式。因此對於中國來說，除了致力於建立更完善的制度性的反貪腐系統，也要建立更公開規範的系統升遷，改變官場「拍馬屁」的文化，以及致力於思想文化上的建設，讓社會擺脫對權力的追逐與諂媚，杜絕權力的腐敗。