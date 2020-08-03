【新冠肺炎】亞博設安老檢疫中心　營運商曾接七次警告

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，本港安老院舍出現群體感染個案，其中不少死亡個案更來自長者。政府在亞洲國際博覽館設立的安老院舍臨時檢疫中心於上月24日啟用，為與安老院確診個案有密切接觸，及不適合入住一般檢疫中心的人士提供服務。安老院舍營運商嘉濤（香港）控股有限公司接受傳媒查詢時承認，企業正負責亞博館安老院舍臨時檢疫中心的營運事宜。

亞洲國際博覽館（梁鵬威攝）

營運商曾接七次警告

嘉濤成功在政府項目中標，但其過去的警告紀錄卻不太理想。負責該臨時檢疫中心的企業在其招股書上已表示，截至去年5月，該集團旗下的六間護理安老院便先後接獲七封安老院牌照事務處的警告信，分別涉及違反安老院條例、稅務條例及強積金計劃條例等。但即使企業旗下安老院舍屢遭警告，最後仍然可以在政府項目成功中標。在預防疫症以外，政府如何管理本港安老院舍的問題，亦由此引起關注。

社會福利署轄下的「安老院牌照事務處」，專責處理安老院的牌照申請及續牌事項。就安老院舍的違規情況，牌照處會視事件嚴重程度對安老院作勸諭、警告，或發出「糾正指示」。其中嘉濤旗下安老院過去所收的「警告」，則屬於社署的行政規管措施，牌照處一般會要求安老院就違規事項盡快改善，或要求安老院在指定日期前提交改善計劃。但2018年的審計署報告便發現署方對「警告」的跟進不足，例如未有就警告及時跟進並設時間表，以及部分應作「糾正指示」的個案僅以警告處理等。單是「警告」未必能對營運商起阻嚇作用，也未必能反映安老院舍的營運實況。

阻嚇有限 無礙投標？

根據社會福利署資料顯示，目前全港提供資助及非資助服務的安老院舍分別有307及633間，而自2018年4月1日起計，社署共對全港安老院舍發出110封警告信。嘉濤旗下的六間安老院共七次接信，其「接信率」可謂有待改善。而曾多次接獲政府警告信的企業能夠在政府項目中標，也令人擔心牌照處警告信根本無法起到警告作用。

雖然企業接獲的警告細節未必嚴重至「終生不用」，但由社署發出警告信數字作為反映其服務質素、違規紀錄的客觀指標，政府在外判服務時，理應將之列入為考慮因素之中，並對此加以重視，將有較多違規紀錄的服務營運商排稍後位置。本港安老院舍過去多次出現虐老醜聞，部分長者生活環境欠佳、照顧不善，對於如何改善安老院舍的違規情況，政府在警告之後的跟進處理仍相當重要。