農地違規嚴重　政府須提升執法阻嚇力

新界農地被違規使用嚴重，有傳媒近日報道坪輋一幅涉違規改建儲存化學品工廠，即使去年被地政總署吊銷租約牌照仍經營至今，反映政府執法部門監管農地違規無力。棕地本身為寶貴的土地資源，其相關用途更往往涉及污染及破壞環境，政府除須認真探討如何再發展棕地，亦須制止違規改造農地，以防棕地猖厥蔓延。

據傳媒報道，有居民兩年前發現坪輋路開設化學品工廠，經了解後相信該廠涉及生產及儲存「車用尿素」，更有時傳出疑似阿摩尼亞的刺鼻氣味，擔心影響附近居民健康名環境，遂尋求政府部門協助，結果北區地政處證實該廠違反牌照用途，並於去年初吊銷相關牌照，並要求盡快清拆所有構築物。然而，涉事工廠至今仍繼續營運。

理論上，若要於農地上搭建構築物，須事先向政府申請牌照。而據地政總署紀錄，涉事地段早年獲批三份「農用構築物批准書」及「住用修訂租約牌照」，准許業權人搭建11個構築物作農用及住用用途，惟經處方視察後，發現該均被用作作工業用途， 而且其面積、用途及佔用人身分亦無一不違反批准書及牌照條款，故早於2018年多次發出警告，更於翌年初正式撤銷批准書及牌照，有關構築物隨即成違契建築。

地政執法不力

化工廠違規行為持續，地政總署執法無力無疑為主因。一般來說， 署方處理違規農地的方法，多為「先警告，後釘契」，即如業權人無視警告信不清拆違規構築物，署方才會將警告信送交土地註冊處進行釘契。然而棕地作業之所以肆意違規使用農地，正因此舉成本廉宜、且利潤豐厚，假若政府未有採取更果斷措施禁止相關作業，業權人根本無懼釘契。即使業權人有意買賣土地，但如買家均是棕地作業者，相關土地是否被釘契實不重要。更何況，事隔兩年，署方至今仍只處於發信要求糾正的階段，自然縱容了廠方的行為。

其實針對違規使用農地的問題，地政總署於2014年已實行新政策，如農地違契情況在「 釘契 」後仍未獲糾正，署方援引政府土地權（重收及轉歸補救）條例》第7條 （「重收土地條文」）收回該私人農地。然而，申訴專員公署卻曾批評署方過去行事散漫，並舉出案例出署方在執管行動多年後，仍未有引用相關條例重收違規農地，可見如署方有權不用，相關條例始終難以阻嚇業權人的違規行為。然而署方能就如橫洲般的收地項目大力「清場」，對已證違規的農地卻遲遲不肯亮劍，這實難人公眾信服。

政府自2016年公布的《2030+》提出發展棕地，及後的土地供應專責小組亦將棕地列入優先發展的選項。（資料圖片／梁鵬威攝）

新界違規使用農地情況嚴重，上述事件只是冰山一角，實際上違規改用農地的情況更是五花八門（諸如非法塌倒泥頭、搭建住屋等），當中更有不少為具高度污染性的作業。究其根本，政府的監管力度不足才是主因。誠然，地政總署針對事態嚴重，去年特地成立特別行動專責組，鎖定100幅較大面積政府土地被非法佔用的黑點，分階段開展土地管制行動，處理霸地或違契嚴重個案，態度絕對教從前積極。然而，違法使用農地情況猖厥，是次個案正好反映署方行動有所遺留，未能盡然管制違規行為，可見要根治惡況，更整全的棕地策政策是為必需。

須嚴厲禁止棕地蔓延

棕地之所以被社會所關注，除了是其龐大的發展潛力，更因相關土地與環境污染密不可分，故在考慮棕地的發展策略，制止棕地蔓延亦同樣重要。然而，政府近年雖然進行棕地研究統計，惟卻沒有整體棕地作凍結統計，故無嚴厲禁止棕地增生，絕對可惜。政府長遠上必須為棕地增長「劃線」，禁止農地資源濫用、甚至用作具污染性的用途。而針對違規土地的執法上，政府除了須更果斷利用重收土地條文，亦須考慮大幅增加業權人無視警告的罰款，以提升執法的阻嚇力。