促進物流發展　到底需要多少土地？

智庫「團結香港基金」（下稱基金）周二（28日）發表研究報告，指出本港物流業用地短缺，未來更因新界棕地發展減少相關用地，故提出多項建議支持物流業持續發展，特別是預留所其需要的土地。然而，縱使物流業一直佔本港經濟重要位置，本港空運發展更是蒸蒸日上，但亦不得不忽略航運已日漸息微，到底未來物流業發展需求多少的土地，又是否需要團體所倡議的空間面積，卻是未知之數。政府必須為物流業發展制定仔細藍圖，方能說得準相關的土地需求。

基金指出，本港物流業發展面臨嚴重發展用地短缺，在2009至2018年期間，貿易及物流業所佔的本地生產總值錄得51 %的增長，惟相關工業土地的供應只有8%的輕微升幅，當中大部分更是棕地的增長。更甚者，政府未來將發展近390公頃的棕地，可用的工業用地勢必出現負增長。基金估計，要追上行業的增加價值增長，本港須增加1,300公頃的工業用地，即使考慮土地利用效率將有所提升，有關短缺仍達650公頃。基金建議多項增加物流業用地的方案，如發展多個策略物流樞，以提供740至930公頃用地，以及重置葵青貨櫃碼頭等。

土地需求須估計粗略

毋庸置疑，支持物流業繼續發展需要更多土地，而過去工業用地供長停滯亦為不爭的事實。但現時供物流業發展土地短缺是否如基金估計般嚴重，似乎值得商榷。基金的假設相當簡單，當貿易及物流業增加價值增長時，業界須處理更多的貨物，便需要更多土地與空間。然而過去物流業佔本地生產總值的增長達51%，卻不意味相關用地面積須增加5成。畢竟，過去工業用地僅增加8%便足夠支持物流業達致上述的增長，這更教人相信業界對土地的需求並無想像般大。

當然，要支持物流業繼續發展，甚至於經濟貢獻上有所突破，提供更多發展用地是為必需。本港空運發展方興未艾，特別是近年高增值物流業務愈見重要，政府要為此提供更多用地絕對合理。但另一方面，作為過去物流業支柱的航運卻愈見式微，隨與內地港口的競爭日漸激烈，本地貨櫃碼頭的全球排名已於去年下跌至第八位，整體吞吐量亦較10年前下降13%。在此情況下，本港貨櫃碼頭無疑將更依賴轉運業務，故對空間的需求或會增加，然而在內地港口的競爭下，香港未來能否維持轉運中心此角色，似乎並不樂觀。有見更此，政府理應痛定思痛，仔細思考改革航運發展方向，朝高增值業務進發。如此一來，到底物流業未來的土地需求為何，似乎仍需更確實的評估。

內地近年鼓勵消費、擴大進口力度，令香港作為中轉港的角色不斷減弱。（視覺中國）

發展用地無人「嫌多」，而且對比其他國家及地方於物流業用地上的增長，香港似乎亦有需要急起直追。縱使土地不足於香港來說實屬假命題，但如房屋、商業、政府設施等方面亦有迫切的土地需要，政府在規劃土地用途上更需謹慎，將珍貴的土地資源用得其所。就此，準確估算物流業發展未來確實的土地需求至關重要。

不過無論土地需求為何，基金的倡議亦值得討論。基金建議於港珠澳大橋香港口岸人工島、龍鼓灘及屯門西、新界西北和新界北等共四處地方，建立專用物流樞紐，當中提供近740至930公頃。這些地方於政府規劃中本已有重要的工業及物流業定位，而且如港珠澳大橋人工島、屯門西等更有不俗的地理位置（如鄰近機場），預留位置供空運及現代物流發展絕對合理。未來物流業到底需要多少土地，還須政府仔細研究。

徒置貨櫃碼頭並不划算

另外，基金亦倡議於長洲南填海遷置葵青貨櫃碼頭，碼頭原址則用作重新發展。當航運似乎成為夕陽工業，政府在規劃相關行業何去何從之外，適時檢討貨櫃碼頭用地重新發展的可能亦為必須。但若要於長洲南填海重置貨櫃碼頭，似乎不合時宜。先不論於長洲南填海、發展連接市區的基建等成本，從填海以至徒置貨櫃碼頭工程浩大，可料需時動輒達十數年，本港期間於航運地位只會不斷倒退，而且新碼頭能否重振本地航運發展仍是未知之數。然而政府果斷促進箭運業朝高增值方向轉型，亦未必需要以另建人工島徒置葵青貨櫃碼頭，況且誠如不同團體（包括基金在內）指出，葵青貨櫃碼頭附近尚有不少空間未被善用，政府理應優先考慮如何重新規劃葵青貨櫃碼頭以促進航運業轉型。