AR擴增實境程式爆紅　對香港政府不無啟示

近日一款AR（擴增實境）手機程式由日本紅到香港，程式於本月1日上架後成網民熱話。該程式可以透過用家畫作，在畫面上將手繪畫變成活生彈跳的卡通人物並與用家互動，小朋友的畫作瞬間在畫面上變成「實物」，吸引大人小孩的目光。然而如Rakugaki AR一類的程式除了可用於娛樂，其實也讓人看見AR技術的未來前景，展示了AR用作教學用途的潛力。若能將這些智能玩意融入香港日常教學，相信也為本港的學生樂見。

近日一款AR（擴增實境）手機程式由日本紅到香港，程式於本月1日上架，瞬間便成網民熱話。（圖片擷取自Youtube）

協助學校AR教學

AR與VR（虛擬實境）差別在於，前者是以現實與虛擬結合，用家可利用有電子鏡頭的手機或平版電腦，在現實世界的背景上加上動畫效果。而VR則模擬整個虛擬空間，用家現時一般需要戴上VR眼鏡模擬視覺效果。前者對用家器材的要求較少，也易於在實景與動畫之間轉換，在教學上AR並不比完全的VR遜色。

以AR輔助教學的構想存在多年，在新冠肺炎疫情期間，有本地初創企業推出AR中史教育平台，以電腦技術生動表現課本內容，例如以AR展示秦代版圖變化，或以3D動畫表現歷史事件等，在學習過程中的確能為實體書藉增添變化。日本AR程式的熱潮，其實也正提醒教育局與創科局應合作研究，支持企業將AR融入教學。教育局可考慮先循科目或課題入手尋找適合以AR講解的題材，如數學科的立體幾何，或通識科的本地房屋土地分布等，再由創科局研究後將之實踐，並向全港學校分享成果。要將AR融入教學需要跨界別共同努力，而政府正是要擔充當橋樑的責任，讓AR教學在香港得以成事。

然而普及同時，亦須照顧學生家庭背景之間差距。「停課不停學」的經驗讓社會發現擁有一部智能電話、平版電腦並非理所當然。在研究如何在軟件上更進一步輔助學生學習同時，政府也應避免貧富差距在學習器材上面出現。在這資訊科技日益發達的年代，教學應用程式日新月異、社會工作接觸電子程式的機會與日俱增，政府也應確保沒有學生會因為經濟能力，而在讀書時期失去掌握科技知識的機會，繼而影響將來工作機會。

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研究技術應用可能

AR除了吸引學生興趣，擴增或虛擬實境技術的其他面向亦待政府發掘。台灣的行政院長蘇貞昌月初參觀一間AR智慧眼鏡開發商時，便提及到AR技術在遠程醫療、救護救災等多種可能，也表示政府可在政策、經費、推廣方面與業界共同著手。現時創科局除了最常做的計劃撥款以外，當局亦可就不同技術範疇與業界小組商討未來發展所需支援。若技術可跨界別頜域在建築、醫療、金融等範疇得以應用，創科局亦應積極擔當聯絡角色，讓政府其他部門可以接觸相關技術，研究由政府部門採購利用，由政府首先為本地創科打開大門。