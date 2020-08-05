【新冠肺炎】幼稚園暫停面授課程　教局可照顧各方所需

新冠肺炎第三波疫情持續，但距離開學日僅一個月。教育局局長周一（3日）宣布，預料疫情會跨越暑假，而學校及家長普遍希望可以在假期後早日讓學生重拾學習，因此決定全港學校可按原先擬定日期開學，然而所有學校均須暫停所有面授課程及校內活動。措施意味所有學校均可能沿用暑假前的「停課不停學」安排，幼稚園的小孩子應如何「在家學習」，讓不少家長感到苦惱。

全港學校可按原先擬定日期開學，然而所有學校均須暫停所有面授課程及校內活動。（資料圖片／梁鵬威攝）

幼稚園難遙距教學

新一年開學在即，學校暫停面授課授，相信幼稚園學童最難適應。暑期前不同學校已開始使用電子教學，惟不少幼稚園已發現，幼兒使用視象鏡頭、平板電腦進行的電子教學效能強差人意。部分原因在於使用螢幕教學同時，畫面既不如卡通片有趣吸引，而讓小朋友長時間觀看螢幕，長遠亦不利兒童視力發展。幼稚園要在居家抗疫期間維持教學，可謂困難重重。

與此同時，學校受疫情影響不能開放，不少家長或向學校提出退學節省學費。遙距學習對幼兒成效一般，而不能回校期間，家長也確實難有理由照付日常學費換來可自行購買的勞作、練習。因此部分家長因而選擇為子退學，節省「在家學習」期間的學費開支。幼稚園面對退學潮，可以常上課的日子遙遙無期。為避免退學潮影響幼稚園維持營運，教育局可以考慮在恆常資助以外，可以同時向幼稚園放寛資助，例如在學校停開期間，增加已報讀全日制課程學童的資助金額，鼓勵家長保留學位。

政府亦可以藉此機會向社會宣傳家庭友善措施。（資料圖片）

支援父母留家育兒

無法自行在家學習，父母亦須親自教育子女，縱然幼稚園可以為家長準備教材，但家長始終需要親力親為。家長未經過幼兒教育專業訓練，有時教導時或語氣過重，甚或無法放手讓小朋友自行解難，完成功課也不代表能得到原本預期的教學效果。幼稚園的網上教學應與普遍中小學校有別，可由學校研究向家長教授引導兒童處理課業時的技巧。在保持與家長、學生聯絡同時，也讓幼兒的在家學習可以更有效率，不致「為做而做」。

幼兒失去教師陪同，部分家長同時又要兼顧在家工作，家長要在工作與家庭之間取得平衡，在這疫情之下並不容易。僱主應體諒僱員需要在家工作期間同時照顧子女所需，給予員工家庭友善的工作環境，例如盡可能讓僱員在家工作，並給予員工彈性安排工作時間等。校園因疫情而不能開放，照顧子女的責任也變相由家長獨力承擔，政府亦可以藉此機會向社會宣傳家庭友善措施。讓僱員可以兼顧工作同時，有足夠時間照顧家庭，與子女共處。