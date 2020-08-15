《三十而已》熱播　破除「師奶」污名

《三十而已》最近在内地大受歡迎，劇中江疏影、童瑤和毛曉彤演繹了三個不同階層30歲都市女性的三種人生以及所面對的三種困境。其中童瑤飾演的全職太太顧佳在三位女主角中，搜索熱度始終第一。

職場女性比全職太太優越的價值迷思，在於社會看不見也沒有尊重全職太太的勞動價值。但其實家務勞動沒有收入，但仍然重要的價值，包括在日常的夫妻共同生活中，作為支持其於經濟上的基礎。而在美國，家庭主婦更屬於一個正式的職業範疇，不少歐美國家還引入了家事勞動評價理論，職場婦女和家庭婦女的勞動都會獲得同樣的肯定與尊重。

較爲可惜的是，《三十而已》的顧佳雖然讓人對全職太太眼前一亮，但她實際是在幕後為丈夫的生意出謀劃策的「事業女性」。我們的觀眾和社會，究竟能不能夠接受一個女性把「家庭」作爲自己的事業，認可她的勞動價值？近年來，不少社科研究都提到，家庭這份事業並非大家想象的洗碗掃地那麽簡單，全職太太或許要像高級公關一樣處理家庭關係的矛盾，要像辦公室經理一樣負責家庭雜項的維護，要像心理專家一樣關注孩童的發展，而這些不易和努力卻都容易被忽視。

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政策決定女性選擇

女性在家庭不如在職場的第二個迷思，在於對實現性別平等的誤解。中國對於全職太太的保障不足，以至於她們依附於丈夫，被抛棄則難以生存。然而不少國家對於全職太太健全的保障，即肯定、尊重了她們的價值，更讓女性可以隨興趣和需要自由選擇出入職場又或是退守家庭。

以日本為例，政府不僅在所得稅法的制定上推行「配偶減稅」政策，而且日本很多企業為了彌補雇員妻子養育子女帶來的家庭收入損失，特別給這種員工發放家屬津貼。丈夫交一份養老保險可以保障夫妻兩人的生活。所以，即使日本的家庭主婦不上班，也不用擔心社會保障問題。歐美國家引入了家事勞動評價理論，為此制定了完備的政策維護和穩定的福利保證，賦予母親應有的尊重和位置，並逐漸建立了複合型財產制，在離婚時保障從事家務一方的經濟利益。這背後意義也是社會承認及尊重她們作爲全職太太的價值和勞動。

對女性而言，平等當然不代表將全部女性從家庭趕去職場，而是尊重女性在任何自己喜歡的環境裡產生價值的人生選擇權。同樣的，對於男性來說，工作養家也不一定是他們的歸宿，我們同樣要尊重全職先生。自由選擇、投身喜愛的男女最迷人，社會應為此營造包容尊重的環境。