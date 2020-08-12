玻利維亞為疫情再押後大選　社會雪上加霜

玻利維亞以疫情為由，將大選由5月3日延遲至9月6日，近日再延遲至10月18日，觸發新一輪大型民憤。示威者於全國主要幹道築起逾百個路障，國家陷於癱瘓。本來在去年大選中，自2006年執政的左翼總統莫拉雷斯（Evo Morales）因選舉結果出現爭議而被迫下台，已令支持者大為不滿，示威浪潮不止。如今右翼署任總統一再押後大選，更予人怕輸的口實，令民怨不消反升。

玻利維亞在1960年代起經歷逾20年的軍事獨裁後，終在80年代初走向民主化。而在千禧年初玻利維亞亦乘着席捲拉美的左翼粉紅浪潮，選出玻國開國200年史上首個原住民總統莫拉雷斯。莫拉雷斯曾與委內瑞拉總統查韋斯、巴西總統盧拉齊名，合稱拉美「左翼三劍俠」。莫拉雷斯任內致力打擊文盲、貧窮、種族主義、性別主義等纏繞玻國多年的社會矛盾，又致力抵抗美國為首的新自由主義經濟，拒絕世界銀行及國際貨幣基金的私有化政策，向烴工業徵稅並大幅增加社會開支。

不過2019年大選惹來舞弊指控，繼而爆發示威。美洲國家組織審計報告聲稱選舉明顯遭到操縱，而學者領頭的經濟及政策研究中心則稱無證據顯示選舉舞弊。莫拉雷斯在示威者壓力下，亦稱尊重美洲國家組織報告，重新大選，然而同日軍方及警方卻公開廣播要求莫拉雷斯下台。莫拉雷斯失去軍警支持後，被迫與及其副總統等主要官員辭職流亡，總統之位便落入參議院第二副院長保守派的艾尼茲（Jeanine Anez）手中。艾尼茲上台後立即以煽動叛亂以及恐怖主義清算莫拉雷斯派系，又驅逐庇護莫拉雷斯的墨西哥大使及西班牙外交官員。

2020年7月28日星期二，在玻利維亞的埃爾阿爾托，示威者焚燒臨時總統珍妮·阿內斯的塑像，抗議即將到來的總統選舉被推遲。上週，由于冠狀病毒大流行，玻利維亞最高選舉當局將總統選舉從9月6日推遲到10月18日，這是選舉第三次被推遲。 (美聯社照片/胡安莎)

左翼及原住民之不滿

莫拉雷斯被逼宮下台，被不少國際組織批評，指其形同政變。深受鄉村及原住民支持的莫拉雷斯被扳倒，更引發更激烈的示威。艾尼茲為擺平亂局，頒令免除軍方平亂時的任何刑責。11月15日軍隊向示威的古柯農民開槍，造成九死多人傷。艾尼茲政府因而受各人權組織譴責。而艾尼茲亦將大選推遲至5月3日，並宣佈有意參與競逐。然而艾尼茲的民望不甚看好，眾多民調顯示莫拉雷斯政府內任職經濟部長的阿爾塞（Luis Arce）佔上風，而保守派亦擔憂一旦阿爾塞勝選，莫拉雷斯將重返玻國。

觀乎此，艾尼茲以疫情為由將大選一再押後，自然被視為怕輸及延續權力。但雖如此，玻利維亞疫情的確仍然嚴重，甚至有指染病民眾未能入院已不治。當地社會原已撕裂，疫情令事情更加惡化，政府救市支援被指未能幫助以非正式經濟的原住民，後者更期望莫拉雷斯派系能早日回巢。近日艾尼茲的臨時政府又再宣佈將再延期一個月，至10月18日方才舉行大選，便引來全國震怒，大型示威潮再現。以鄉村及山區為據點的莫拉雷斯支持者及工會，更發起罷工，於全國多個幹道築起路障。由於玻利維亞群山環抱，這些公路對當地運輸及供給至關重要，11月佔領時各大城市一度出現的糧食及能源短缺又再復現，當地經濟亦陷於癱瘓。

艾尼茲及保守派自去年大選把莫拉雷斯逼宮下台，再一而再三延遲大選，莫拉雷斯支持者尤其是原住民看在眼裏，覺得當局弄權，亦無助政府在政治危機之中尋求出路。玻利維亞在疫情及示威的雙重打擊下，當局實在有必要盡快控制疫情並舉行大選。然而在政局動盪、經濟疲弊下，無論是保守派保住權力，抑或莫拉雷斯派系重返執政，皆要有能力面對國家民主化以來最嚴峻的考驗。