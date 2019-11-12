玻利維亞總統下台　化解僵局還須重返政治機制

以天空之鏡聞名的南美洲國家玻利維亞，總統莫拉萊斯（Evo Morales）在10月大選後涉嫌選舉舞弊，觸發民眾示威和罷工，終使莫拉萊斯連同副總統宣布辭職。惟當局態度軟化並未為亂局換來生機，參眾兩院領袖相繼辭職，更造成權力真空，社會陷入無政府狀態。面對社會情緒高漲，重新舉行大選相信是亂局之出路，讓大眾公平、公正地各表意願，撫平撕裂，化解分歧。

莫拉萊斯實非「普通獨裁者」

莫拉萊斯辭層後避走墨西哥，尋求政治庇護，但其落得如斯田地，也不等同於施政不獲大眾認同。莫拉萊斯2006年成為首位土著出身總統後，相繼在2009年和2014年再度贏得大選，成為能與委內瑞拉前總統查韋斯（Hugo Chávez）齊名的拉美左翼領袖。莫拉萊斯兩度連任，原因絕非如上世紀南美洲諸國的命運中，槍桿子出政權的風氣依然陰魂不散，而是歸功於其扶貧政策。是故，莫拉萊斯宣布辭職時強調自己是「政變」受害者，不是沒有人認同。

在莫拉萊斯的政治長壽劇中，左翼草根「爭取社會主義運動」（Movimiento al Socialismo，MAS）的功勞實在不容忽視。MAS早在1998年已經成立，到莫拉萊斯上台後，更串連起農村和城市的民眾，形成一股強大的選民基礎和政治勢力。在2006年至2014年的選舉中，MAS不但主導了選舉結果，更是唯一擁有全國影響力的政黨。與此同時，莫拉萊斯與MAS重塑了國內的政治權力分布，擴大選舉權和行政任命的方式，將原先被邊緣化的群體，重新納入全國政治制度。此舉不僅提升了土著和農民在政治和經濟的影響力，同時使他們成為莫拉萊斯的堅實支持者。

莫拉萊斯主政時期最重要的政績，是他擴大了社會福利的保障層面，貧富差距顯着縮窄。受惠於豐富的能源和礦產資源，莫拉萊斯就任後便對採礦業開徵新稅，以便增加國家稅收，繼而調配至公共衛生、教育和社會保障等方面，新增的公共支出沒有造成當局財政失衡。在2006至2014年期間，玻利維亞每年平均經濟增長率不但達5.06%，基尼系數更下跌了19％，逐漸洗脫了南美洲最窮困國家的昭名，成為國際社會嘖嘖稱奇的範例。

2016年，玻利維亞進行放寬總統連任限制的修憲公投，儘管反對票佔多數，惟莫拉萊斯政府將這一議題交予憲法法院裁判，最終他仍然獲准再次參選總統。（Getty Images）

重新大選成出路

即使已有政績引證莫拉萊斯的管治能力，但是次民眾因為2016年的修憲公投，對政府甚為不滿。2016年2月21日，莫拉萊斯欲以公投形式，廢除憲法規定總統最多任三屆的限制，提案以些微之差（約51%反對）遭到否決。莫拉萊斯縱然口裡表明尊重公投結果，翌年卻用司法手段申請廢除任期限制，而最高法院更引援了《美洲人權公約》來否決現行的憲法和公投結果，此後民心漸見背離。

儘管莫拉萊斯的支持度已經今非昔比，惟亦不能直接跳到他已完全被民眾唾棄的結論。10月大選後，美洲國家組織（OAS）發表報告，詳細說明投票過程中的違規行為，並因此呼籲當局應「徹底調查」，查明責任誰屬。不過選舉前的民調亦顯示，莫拉萊斯的支持度仍高於反對派領袖、前總統梅薩（Carlos Mesa）近一成。即使憲法規定，若候選人須領先次名不足10%選票，便須舉行次輪投票，但可推論若是次選舉沒有爆出醜聞，莫拉萊斯亦有機會在次輪大選中擊敗對手，再度成為總統。

須強調的是，這並非要將選舉舞弊合理化，而是要點出莫拉萊斯絕非民心盡失，反而軍警倒戈，才是亂局中火上添油的燃料。總體而言，莫拉萊斯的支持者則多來自工人階級，或住在高地的郊區、農村地區，反對派主要陣營來自東部低窪地區的中產、城市階層。當國家的政治勢力須以地理、階層和種族劃分之際，另加建制和反對兩派的支持度不相伯仲，軍警貿然介入政局且迫走莫拉萊斯，不但會使該國「土耳其化」，同樣不會使MAS的支持者信服，加劇社會撕裂。情況就如莫拉萊斯的信徒也學會像反對派般，走上街頭示威抗議和破壞，以表其忠誠的支持。

玻利維亞解決政治亂局之道，理應是重新舉辦一場公平、公正和公開的選舉，讓民眾按現有的制度表達意願，拾回民主作為社會規範的本意。由於整場亂局的起因，是因民眾不滿MAS涉嫌選舉舞弊而起，故在反對派對當局的公信力信心盡失之時，玻利維亞可考慮邀請美洲國家組織派出選舉監察員，化解兩方分歧。這做法雖或被視為邀約「外國勢力」干預政局，但借用早於1951年成立、具有公信力的跨國組織作為仲裁者，確保成員國國內的爭端以和平方式化解，實不失為可考慮的選項。正如組織成員國阿根廷和秘魯等，均強調政權須和平過渡的重要性。