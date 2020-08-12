拜登挑選賀錦麗拍檔參選　換人不換路線何足以臧？

美國大選尚有不及100日，民主黨候選人拜登副手提名人選終於出爐，為加州參議員兼兼初選對手賀錦麗（Kamala Harris），答案幾乎毫不意外。早在上月底美國政治新聞網站Politico已經洩露出賀錦麗得到副總統提名資格，並引用拜登陣營中人高度評價賀錦麗有能力兼有魄力，結果被網站以系統出錯為由迅速刪走。然而究竟賀錦麗是誰？其又將對拜登選情構成何等作用？

本來拜登在初選期間，已稱將挑選一名女性作為其副總統人選，順應特朗普上任以來的#MeToo風潮，當時已有呼聲要求提拔非裔女子。及後非裔男子佛洛伊德在警察執法期間身亡，釀成全國反警暴反種族歧視示威，更令挑選非裔女性的呼聲更加強烈。被指在擔任當地檢察總長時放生濫權警察的參議員兼初選參選人克羅布徹（Amy Klobuchar）因此大熱倒灶，爭逐戰便落入賀錦麗及前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）兩人身上。

6月27日，佛羅里達州邁阿密:2019年6月27日，在佛羅里達州邁阿密，參議員卡瑪拉·哈里斯(右)和前副總統喬·拜登(左)在參議員伯尼·桑德斯(I-VT)的注視下發表講話。

東西岸自由派精英

蘇珊賴斯出身奧巴馬時代政務系統，外交閱歷豐富，與拜登合作無間，為其優勝之處。不過其亦從未當過民選官職，未受過民主洗禮而備受質疑。而且其鷹派外交作風吸引不了左翼進步派支持外，其在奧巴馬時代推動美國介入利比亞，釀成班加西美使館一員被殺一事，亦成為右翼保守派窮追猛打的污點。賀錦麗往績亦非白璧無瑕，其擔任加州檢察總長時，亦以作風強悍聞名，將不少非裔青年以藏有小量大麻等輕微罪名釘死判監，亦非進步派一翼的心水。

賀錦麗在國會行走卻以一副進步派面孔示人，如支持綠色新政及全民醫保等為黨內建制派極力排斥的主張。然而當進入初選眾多候選人紛紛爭取金主捐款時，賀錦麗卻改改轅易轍，盡數揚棄進步派政綱。賀錦麗又對拜登連番質問，直指其多年反對消除種族隔離的校巴政策，言談間幾乎聲淚俱下，但此對其民望上揚僅曇花一現，始終吸納不了非裔選民支持而被迫在首輪初選前已告退選。不過在拜登桑德斯兩強對峙時，賀錦麗卻高調為拜登站台，意圖為參選期間的不快經歷一筆勾銷。

拜登陣營若以為初選期間在黑人州份表現不濟，又或者曾以進步派面目示人的賀錦麗，可為其鞏固其黑人及左翼票源，似乎有點過於樂觀。相反賀錦麗的支持來源，可能更多來自傳統東西岸知識份子自由派精英，以及郊區中產的白人女性選民。此套策略延續2018年中期選舉，民主黨力爭此批由特朗普轉投的女性游離選民，亦是當初拜登欲起用克羅布徹為副總統人選之原因。今日拜登挑選賀錦麗，亦是此策略的一成不變，也是換人不換路線，亦很可能是拜登任期未來四年的寫照。

2019年12月4日訊，美國國會參議員、民主黨總統競選人卡馬拉·哈里斯當地時間3日宣布退出2020年美國總統大選。哈里斯在社交媒體宣布了該消息。她說，退出大選是經過深思熟慮後的慎重決定，儘管退出大選，但依然會“為了正義奮鬥下去”。

換人不換路線的民主黨核心思想，亦反映出其選舉的部署。現時拜登在全國支持度領先特朗普平均八個百份點，比同期希拉里在全國代表大會後民調高漲的優勢相距不算大。而拜登陣營亦開始像希拉里上屆一樣極為進取，走入德克薩斯、俄亥俄、亞利桑那等紅州大撒金錢賣競選廣告，希望拿下共和黨此幾個重鎮，以大比數擊敗特朗普。然而去屆正是希拉里輕敵野心太大，結果攻下紅州不成反讓特朗普擊破藍牆，以些微票差拿下威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞三州，令希拉里飲恨而敗。

經歷多個月的瘋狂後，特朗普亦似乎回復正常，呼籲支持者戴口罩同時，又少了爆出用消毒劑殺病毒等無腦言論，民望終於有止瀉迹象。近日又傳來俄羅斯研發出疫苗的好消息，若普京真如傳媒所言希望特朗普連任，其做過順水人情給予美國疫苗，令其短時間內疫情好轉，選情亦因此逆轉，亦非天馬行空。拜登提名賀錦麗為其副手，既無新意亦延續民主黨一貫換人不換路線思維。拜登年老，賀錦麗一旦成為副總統，亦極有可能問鼎2024年總統寶座。但歸根結柢，賀錦麗是誰？她又代表着甚麼價值？