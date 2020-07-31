特朗普提議押後大選　實為又一次政治把戲

美國總統特朗普在社交媒體表示，由於疫情關係各州於11月3日舉行的大選，將會採用的郵寄投票，會使此場美國大選成為史上最不準確及舞弊的選舉，更會成為國恥。其隨後問是否可以押後大選，直至國民可以正確、安全地投票。此一番言論隨即引來全國反彈，由於《美國憲法》下總統無權押後選舉，特朗普的押後大選論被視為公然無視美國憲制，並且因為怕會大敗而延遲選舉。而國會朝野兩黨議員亦立即群起反對，稱押後大選不在選項之列。

根據聯邦法律，美國選舉日定於11月的第一個星期二，今年為11月3日。若要改動投票日期，總統其實沒有權力，乃需要由國會兩院通過修改聯邦法律。而目前眾議院由民主黨人控制，意味成事機會不大。而且即使押後投票，根據《美國憲法》第二條，總統及副總統的任期為四年，即是特朗普的任期仍將於2021年1月20日屆滿。特朗普若真要延長任期，只能提出修憲，此亦須有國會參眾兩院分別三份二支持，門檻極高，亦將搖動國本，要於四個月內完成根本天方夜譚。

《美國憲法》第二條亦訂明，各州應各自委派選舉人，若各州果真無法舉行選舉，州議會可委派選舉人，並於12月第二個星期三後的星期一（即2020年12月14日）投票選出正副總統，並於1月6日下午1時於國會點票。若任何一方無法取得過半數選舉人票，將會由眾議院選出總統，參議院選出副總統。建國初年因兩黨制未曾成熟時，亦三度發生要由國會選出總統的做法，但對上一次已發生在1836。而州議會雖仍有權直接委任選舉人，但對上一次如此做法已是1860年的南卡羅萊納州。

當地時間2018年11月6日，美國選民參加中期選舉投票。（視覺中國）

特朗普無法押後大選

不論從何說起，美國的憲法或法律均無可讓特朗普押後選舉的空間。就算在明年1月20日美國國內仍不能選出新總統時，根據現行繼承法，現任眾議院議長佩洛西將署任總統之位，特朗普無論如何也要交出權力。而事實上以特朗普如此輸打贏要的性格，拜登團隊亦早已計算一旦特朗普落敗而不肯認輸，不願放棄總統之位時，軍隊將會進入白宮把特朗普請走。

從由開國先賢麥迪遜精心設計的《美國憲法》之中可看出美國總統的權限，從立法到司法、從中央到地方，各個權力機關環環相扣、互相制衡，沒有一人一黨一權可以獨大搞一言堂。此亦解釋到為何由1776年美國開國以來，就算經歷戰爭、內戰、天災，美國民主選舉運行二百四十多年以來，未曾有過延期押後的先例。因此特朗普的言論旋即遭參眾兩院的共和黨領袖麥康奈爾及麥卡錫駁斥。而特朗普對美國民主共和體制的無知或無視，亦足見其對美國體制的危險及威脅。

當然特朗普對美國政制的基本常識，或許未有如外界想像般無知。而當特朗普的押後大選論遭全民狂轟時，美國最新經濟數據顯示其第二季國民生產總值暴跌32.9%，創下七十多年以來最大跌幅，而國內因新型冠狀病毒的死亡人數亦突破15萬。面對極壞的數據，特朗普此次拋出政壇震撼彈，似乎是轉移輿論視線，成功帶風向。不夠一日特朗普又改口稱不欲押後大選，只是憂慮郵寄投票可能引起的選舉舞弊，此亦不過為自己11月大選大敗先搭一個下台階罷了。