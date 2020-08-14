劏房租管研究工作進度不理想

劏房租務管制研究工作小組周三（12日）會見傳媒，匯報過去數月的工作進度以及未來的動向。劏房問題早已嚴峻，疫情以來更時出現逆市加租般的荒謬情況，小組連月來的工作竟僅僅確認相關的問題所在，實在教人失望。

政府今年4月正式成立劏房租務管制研究工作小組，藉委託各界專家研究實施劏房租管相關的事宜。小組任期18個月，政府預料小組可於明年上半年提交報告。然而小組成立以來已屆4個月，周三召開記者會匯報工作進度，卻是教人大失所望。

小組主席梁永祥指出，早前小組成員到訪九區探訪劏房、板間房、天台屋及寮屋等地方的住户，發現住戶居住環境並不理想，例如出現漏水、非法僭建的情況，更有木虱、老鼠等。另外，小組亦指出大部分業主並無與租客簽署租約，導致雙方議價能力不對等，並指業主有「剝削性嫌疑」。

工作進程教人擔憂

乍聽之下，劏房環境惡劣、租戶被業主剝削，無不是為人熟知的「事實」，十多年未已有無數機構組構就此作出研究，媒體亦對此作出過許多深入報道，小組竟還需多花功夫確認、甚至「發掘」問題所在。當然，有關劏房問題的研究與報道或許未盡嚴謹，甚至可質疑有偏頗成份，但小組成員落區探訪則顯示更為客觀嚴謹嗎？小組專家每區只能探訪零星數戶，所見所聞不見得就更具代表性。

劏房租務管制研究工作小組首次落區探訪劏房戶。（全港關注劏房平台Facebook）

無疑落區探訪有其價值所在，特別是小組不乏對劏房實際情況認識的成員，實訪相關租戶有助成員加深認識，但這亦正反映研究小組的問題所在。假如小組成員真的離地至此，對劏房認知如此有限，須藉親身落區才能肯定相關問題所在，那麼如何說服公眾，單單數次的探訪就能足夠令小組成員把握問題，並提出有力的建議？小組成員缺乏熟悉劏房問題者，特別是缺乏相關社福機構的代表，相信如小組由更多具相關背景者組成，絕對能提高研究工作的效率。

另外，梁永祥亦指出，雖然業主有加收水電費的情況，卻強調小組只屬研究性質，其無執法權力，僅呼籲業主不應違法，租戶如發現違法行為亦應向政府投訴。此話自然無錯，政府設立小組旨在研究劏房租管立法相關的事士，並不旨在執法，小組要務乃為如何於研究上綜合目前的種種問題，提出可行的政策建議。有團體早前建議小組應將水電徵費一併加入研究討論之中，絕對是小組於能力範圍可處理的事。

然而，相較小組有否去執法權力，更值得關注乃是小組最終提出的報告具否約束力，若政府最終只將結果作參考之用，劏房戶的生活困境只會繼續延宕下去，情況教人憂慮。