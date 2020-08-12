政府須正視新興工廈劏房的問題

「劏」可謂今天物業投資的常見手段，不論是住宅大廈、商廈商場、工業大廈，幾乎只要是有瓦遮頭之地均可作劏細分租。近日有荃灣工廈「劏房」罕見拍賣，投資者購入一工業單位後，分間成33個細戶，面積介乎71至109平方呎，現正推出部分單位出售，開價25.5萬至37萬，平均呎價為3,500元，而其中一個單位更連租約出售，該單位面積為101平方呎，月租約1,500元。以單位開價34.5萬元為例，回報率大約為5厘。

新興劏房 危機四伏

近年工廈單位分間作細型單位出租愈見流行，當中的劏房附有獨立信箱及電錶，而且設有共用的洗手廁及沐浴間，而且業主亦會聘請清潔公司維持整體單位的整潔，除了吸引租客作辦公室、貯物室等用途，甚至可讓租客作住宿用途。以上述例子為例，雖則區內代理強調有關工作室不能用作住宅，惟亦表示不排除有買家於房間通宵工作後作休息，可見單位甚有灰色地帶。但正因此「工住」兩用的情況，令有關的違例使用工廈難以入罪，故此類劏房才能有一定市場。

其實分間工廈單位並非新事。自工業北移，本港工業大廈空置率不斷上升，但因其寬闊的空間與相宜的租金，故其後吸引各式各樣非傳統工業活動進駐，諸如迷你倉、藝術工作室、樂隊排練室、甚均食肆及住宅等明顯違反地契（即非工業用途）的用途，均易發現於工廈之中。但這些活動畢竟非如傳統工業，所需空間卻終有限，故業主有傾向「劏細」分租。隨過去十多年本港不同物業價格、租金不斷上升，直接增加工業租客經濟壓力，從而減低空間需求，同時亦因有更多付租能力有限的群體被排擠於正常市場（如一人公司、斜槓工作者等）之外，為尋求更能負擔的空間而進駐工廈。有投機者看準付租能力有限、惟需要一定空間者的市場，將工廈單位劏成多個細你單位出租，以極大化呎租收入。

工廈的用途不斷變化，甚至出現有人居住的情況，情況本來已相當危險，畢竟工業活動涉及不少危險物品或化學過程，環境絕對不適合居住，更不用說工廈作為本港最能負擔的租用空間，其用途之廣更是為工廈作為居住環境增加不少變數，正如早年社會未有意識到迷你倉內的危險，放任其營運導致意外頻生，可見工廈環境危機四伏。然而近年這種「一開數十」的分間方式，更是將以往整層工廈的危險壓縮至個別單位之內，在此高度密集的環境內稍有差池已足已醲成危險，更不用說當中租戶正居住於「工作間」內。更不用說，不少業主分租方式、質素參差，單位結構、消防安全成疑，情況絕對教人憂慮。

規管需有智慧

工廈危機處處，政府要考慮作出更嚴厲的規管，特別是針對箇中用作住宿的工廈劏房。政府同時亦不得忽略工廈空間作為本港碩果僅存、相對較易負擔的空間，不論是嚴厲打擊取締、或是以嚴格的建築物及消防法例規管，始終危及不少社群及經濟活動的生存空間。諸如基層失去工廈此住屋選擇，隨時亦下流至其他更惡劣、非法的住屋環境，問題同樣無法解決，故有關規管必須從長計議。而治本之法，始終離不及更正本港扭曲的房屋及物業市場，增加各類房屋供應與推行租務管制是為必要。但短期內，政府須加強巡查工廈環境，特別針對上述新興劏房模式多作監察，即使未能規管劏房內的活動，至少亦須保障劏房外的建築及消防安全。