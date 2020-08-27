遊戲大廠反「蘋果稅」　消費者權益要保障

科技巨頭蘋果（Apple）向來會對在應用商店上的軟件收入作抽成，程式內的每筆交易必須使用蘋果支付系統完成，並在扣除三成款項以後才將剩餘收益轉匯給經營者。月中（8月13日）遊戲公司Epic Games試圖對抗「蘋果稅」政策，在旗下熱門產品《要塞英雄（Fortnite）》中另建內購支付渠道繞過抽成，導致蘋果公司決定將該遊戲下架。及後，Epic Games以「解放《要塞英雄》」名義在社交平台上發動了一連串宣傳攻勢，還聘請了律師提告蘋果涉嫌壟斷。

不甘示弱的蘋果公司很快便作出還擊，並且選擇針對Epic Games所持有的流行業界技術下手。作為一間成功的大型遊戲開發商，Epic Games擁有大量第三方開發者喜歡使用的「虛幻引擎」（Unreal Engine），而蘋果一方早前就威脅會終止它的開發商帳戶資格，打算藉此阻止其他第三方開發者在蘋果平台上更新「虛幻引擎」開發工具，實際效果等同犧牲這些小廠商的利益。

另一方面，蘋果高層於爭議途中意外透露Epic Games曾於今年6月要求蘋果給予他們特殊優待，加上同期的美國國會聽證會又曝光蘋果與另一科技巨頭亞馬遜（Amazon）約定了對方影片服務可獲減半抽成，更加證明蘋果公司根本未能公平看待全部使用其平台的企業和開發者，如此也就難怪近半個月陸續有愈來愈多媒體與公司加入聲援Epic Games的行列。

壟斷抽成終轉嫁消費者

但要注意的是，Epic Games似乎亦非什麼正義的代表。有玩家就發現《要塞英雄》遊戲道具在更改付費方式後降價幅度不及「蘋果稅」抽成，亦即Epic Games變相借此事件增加內購項目收入。此外，Epic Games自身經營遊戲應用程式商店抽成雖然僅有12%，但同時卻一樣給使用自家「虛幻引擎」的第三方開發者減低抽成，對比蘋果公司只能算是五十步笑百步。

《Fortnite》（要塞英雄）是目前炙手可熱的遊戲，這次下架事件不止Epic Games，背後更涉及蘋果（Apple）、Google、騰訊幾間公司的角力。

其實，大眾反對平台抽成以至一般壟斷行為不外乎就兩項原因：一是偏袒大企業或熟客造成不公競爭，迫使其他廠商開發成本增加；二是抽成始終會轉嫁消費者，令他們所得服務遠差於付出價格應得品質。在這次事件中，Epic Games參考1984年蘋果反IBM的壟斷廣告，製作影片諷刺對方已淪為自己昔日的反對對象。今日反「蘋果稅」的人，希望未來不會犯下同樣錯誤，成為下次影片中的主角。