遊戲公司反歧視　出遊戲卻涉嫌歧視？

上星期五（6月19日），知名恐怖動作電子遊戲《最後生還者：第II章（The Last of Us Part II）》正式發售。該作發行前後已經引發多輪爭議，包括製作公司加班嚴重導致大量員工離職、年初聲稱因為新冠肺炎疫情延期不到一月以後隨即取消相關決定、售後業界媒體一致給予極高評分引發「買榜」疑雲等，但作品最能引起亞洲玩家關注的，還是內容出現疑似歧視亞洲人的言論。

該作其中一幕情節，是遊戲女主角之一美國白人艾莉與其美籍亞裔夥伴傑西交談。艾莉提到養父喬爾也很喜歡傑西，甚至以為艾莉暗戀傑西，可是艾莉接着表示傑西雖然帥氣卻沒引起自己好感，而原因竟然是對方為「亞洲人」。有不少看到這段話的亞洲玩家隨即感覺遭到冒犯，並且批評遊戲公司肯定不敢將同一橋段用在美國黑人的身上。

《最後生還者：第II章》製作人高調反種族歧視，結果作品卻出現種族歧視言論。

製作總監言論惹爭議

旁觀者可能會以為這個問題只是個別玩家群體小題大作，但考慮到遊戲製作總監杜克曼（Neil druckmann）事前曾引用上世紀美國音樂家柯本（Kurt Cobain）名言進行宣傳：「現在我對於粉絲們有個請求，如果你討厭同性戀、有色人種或是女性，請他╳的滾開！」結果成品卻出現歧視美籍亞裔人言論，也就難怪亞洲玩家對此反應激烈。

另外，負責開發遊戲的頑皮狗公司（Naughty Dog, Inc.）近年一直都高調支持性少眾群體，首席設計師夏茲（Emilia Schatz）又是女轉男的變性人，故此該公司的公關態度近年一直都是支持反對種族、性別歧視，這個方向也影響到《最後生還者：第II章》的作品內容，像是安插女同性戀親暱情節、禁止玩家破壞猶太教相關物件等。

《最後生還者：第II章》禁止玩家破壞猶太教相關物件。（Azu Alhusaynan／Youtube 截圖）

不過，隨着《最後生還者：第II章》劇情結構被大多數玩家認為邏輯混亂，加上業界媒體事前評論都與玩家口碑完全相反，頑皮狗公司一貫反歧視立場亦開始被質疑是借政治正確掩飾產品粗製濫造，日前已經有屬於性少眾群體的玩家公開斥責遊戲公司借他們充當擋箭牌，呼籲媒體撇開政治正確要素公允評價作品質素。

頑皮狗公司是不是有意「雙重標準」，甚至利用反歧視立場保護自身出版的劣作，這點姑且擱置不論。然而我們必須承認的是，中外社會在歧視問題上確實有着不少「搬龍門」的情況，甚至有人出於自私動機利用相關議題進行商業炒作、轉移民眾視線，這些行為都不能視為反歧視應有之舉，志在平權的人絕不應該支持他們。