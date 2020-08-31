廚餘回收須堅持　成敗關鍵在配套

屯門環保園的廚餘廠自7月起停止廚餘收集後，近日更因廚餘處理量未符合政府要求，宣告停止營業。然而華南廠房停業之因，卻非因本港的廚餘「不足」，未能兼容數個廠房在港運營，而是當局的政策未能提供誘因，扭轉廚餘直送堆填區的陋習。

華南再生資源（中山）有限公司2012年經公開招標投得屯門環保園的用地後，本向承諾政府每年要處理33,600噸廚餘，即每日約為92噸。廠房早在投產第二年已見未能達標，即使期內環保署與廠方會面了解情況，並欲助華南提升收集和處理廚餘的能力，最終亦難以逃避停業的命運。

據浸大有機資源中心總監、暨公司前非執董黃煥忠表示，廠房經營困難的原因之一，是因內地將廚餘轉化為魚糧及飼料的營運模式，在農業式微的本港難以照版煮碗，故生產魚糧和堆肥亦難以抵消營運開支。不過黃煥忠也指出，當局對小蠔灣廚餘廠的補助政策傾斜，不但由官方斥資興建廠房，且又補貼運輸費，同時亦令自負盈虧的華南廠房更難在市場競爭。

華南廚餘廠，位於環保園內。（環保園網站）

回收政策成效未彰

然而華南廠房回收率不足，卻非因港人「惜食」。據政府的資料顯示，本港在2018年每天棄置11,428公噸都市固體廢物到各個堆填區，其中3,565公噸為廚餘，即佔都市固體廢物約31%，但廚餘的回收比率則僅約2%。換言之，本港並非沒有廚餘可供回收，只是大多都被直送至堆填。

由於本港的堆填區於未來十年陸續飽和，故廚餘收回此後仍是廢物處理的替代方案，惟成敗的關鍵則落於如何提升收回比率。撇除移風易俗的教育配套，政府欲鼓勵市民從源頭分類廚餘和回收，首要該思考如何便利市民。當局雖在2011年7月推出「屋苑廚餘循環再造資助計劃」，資助屋苑安裝廚餘處理設施，惟截至去年8月，計劃僅得36個屋苑參與，普及率甚低，故政府除了須加強宣傳，亦可考慮結合區議會的資源和網絡將計劃普及化。

但長遠而言，源頭減廢才是治本之道。雖然垃圾徵費討論多年未有結果，而相關草案更本屆立法會任期內壽終正寢，令人扼腕嘆息，但從政策的原意來看，按量徵費的「污染者自付」原則，無疑是改變市民丟棄垃圾最直接、最切身的經濟誘因，從而減少整體廢物的棄置量。